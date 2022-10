Magaly Medina se pronunció sobre el mensaje que Gisela Valcárcel dio en El Gran Show del pasado sábado, quien la acusó de difamarla por más de 25 años. Sin embargo, la polémica ‘urraca’ no se quedó atrás y contó su testimonio sobre los ataques de la ‘señito’ hacia ella.

Magaly revela que Gisela usaba a Carlos Cacho

Durante su crítica, la conductora de televisión dijo que a Gisela no le queda el papel de víctima, ya que mandaba a su amigo a agredirla. “Ella no se ensuciaba las manos, ella mandaba a lo largo de su carrera, siempre ha tenido ‘monos con metralleta’ que le han hecho el trabajo sucio. Anteriormente, era Cacho, su peinador, su estilista de confianza, amigo y confidente, que tenía sus programas de televisión basura donde solo se dedicaba atacarme, insultarme, difamarme ”, señaló.

Asimismo, informó que Janet Barboza es quien la ataca actualmente. “Ella se lava las manos (...) Yo no odio a nadie porque el odio es un sentimiento tan profundo como el amor. Y a mí, ni Gisela Valcárcel, ni ninguno de los monstruos, fenómenos, rarezas de esta farándula de la que me ocupo como trabajo, me quitan el sueño ”, indicó.

Magaly Medina inició con el 'raje' sobre los comentarios de Gisela Valcárcel. (Video: ATV)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre El Gran Show?

Por si fuera poco, Magaly comentó sobre los participantes del reality de baile. “¿De dónde fuiste a sacar a tus invitados? ¿De qué basural de ‘Chollywood’ los conseguiste, Gisela? Tú que eres la abanderada de la televisión blanca. Agarras a todos los infieles, a todos los que se meten en relaciones, vas y los ensalzas”, explicó.

No se quedó callada ante los comentarios que Gisela le hizo el sábado. “Nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir. Como lo ha demostrado en su último programa. L a desesperación por el rating, la ha hecho alucinar un montón de barbaridades que no le voy a permitir”, recalcó.

