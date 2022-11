NO SOPORTÓ. Magaly Medina enfureció durante su programa por las constantes fallas en switcher para los videos. La conductora de TV no soportó que su equipo no ubique el video que ella estaba solicitando y no dudó en pedir disculpas al aire.

“Para llegar a este video tienen que jugar a la yan ken po, algo tan simple y tan sencillo, felizmente que estamos terminando el año. Mil disculpas a mi público porque estas son faltas de respeto a mi público , falta de profesionalismo de alguna gente”, expresó.

La ‘urraca’ reconoció que tiene escasez de personal en edición, pero enfatizó que no pasa por alto estas faltas, porque ella es la cara del programa.

“Es cierto tengo escasez de personal en islas de edición, pero la falta de profesionalismo de algunas personas hacen que yo este dando la cara y pasando estas vergüenzas y lo he pasado hace tanto. Jamás la falta de profesionalismo (...) puede ser mi marca registrada porque hago mi trabajo y creo hacerlo bien y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo”, expresó.

Magaly Medina lanza ‘memo’ a su equipo: “Las puertas están abiertas”

La conductora de TV aprovechó que lanzar una advertencia a las personas que trabajan en su programa Magaly TV: La Firme.

“La gente que no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir a un publico, yo creo que las puertas para el programa están abiertas. Gracias, he hecho mi memo al aire”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Maricucha, así fue el estreno de su segunda temporada: ¿Por qué no se casó Renato?

Ezio Oliva sorprende a Karen Schwarz al proponerle matrimonio religioso: “Mil veces sí, mi sueño hecho realidad”

Tepha Loza tendría nuevo romance: empresario de construcción estaría saliendo con la hermana de Melissa