Magaly Medina, ni santa ni diabla: Habla de su bronca con Milagros Leiva, acoso sexual, Gisela Valcárcel y más | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



Hoy vamos a conversar con un personaje polémico. Sin ese filtro antes de responder. Aquí no hay guiones ni pautas que leer, tampoco discursos preparados para camuflar la verdad. Magaly Medina no nos ha recibido. Ha salido Ney Guerrero a darnos un apretón de manos. Nos pide que lo sigamos y bromea: ‘Ya viene, la están tarrajeando’. Es hora de que la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ pase por nuestro polígrafo...



La firme, ¿te mereces el cielo o el infierno?

No sé. Nadie es tan santo ni tan diablo para ser condenado.



¿Cómo estás con Dios?

Tenemos un pequeño problema.



¿Por qué?

Cuando era niña, todo octubre mi mamá nos obligaba a usar el hábito morado. En secundaria, mi hermana y yo le aclaramos: ‘Si es tu promesa, úsalo tú’.



Entonces tu bronca no es con Él...

Con la Iglesia Católica. Es un ente que se manejó como empresa y escondió muchas atrocidades contra los niños.



¿Bautizaste a tu hijo?

No. Es semiateo, como yo.



¿Semi...?

Reconozco que hay un ser superior. Acepto que solo voy a la iglesia para un bautismo o un casamiento. En la cárcel me amisté con Dios.

¿Odias a Gisela Valcárcel?

Ni simpatía ni antipatía.



Cuando regresaste por Latina sumabas pocos puntos de rating. Al empezar en ATV, fue igual. ¿Recordaste cuando te burlabas de la ‘Señito’ por sus 6 puntos?

Antes se lograban cifras altas, hoy hacer dos dígitos es importante.

Michelle Alexander hizo una serie y la tituló ‘Magnolia Medina’...

Fue realizada con malaleche. En ese momento la aborrecí, ahora no me genera nada.



¿Detestas a Paolo Guerrero?

La cárcel ya pasó.



¿Te comportas como diva?

Seguro tuve algunas poses, pero se me quitaron hace años.



¿Cuáles eran?

No salía a pasear y andaba encerrada.



¿Cómo se fueron?

Ney Guerrero, que trabajaba conmigo, tenía una frase genial que me ubicaba cuando le hacía pedidos exagerados: ‘Ya Gisela’.



¿Bebedora compulsiva?

Siempre he sido cabeza de pollo. El problema es que antes salía con mi productor y el resto del equipo. Esos chupan como locos y yo con cuatro vasos ya estaba mareada.

¿Has probado drogas?

Quizá en alguna ocasión lo hice, pero siempre me ha gustado estar en mis cinco sentidos.



¿Alguna vez dirigiste ‘movida’ tu programa?

Hace un tiempo tenía mucha migraña y era depresiva, había días en que llegaba después de haberme inyectado para curarla y estaba media zombi.



¿Tu última ‘huasca’?

El día de mi boda. Un mozo me perseguía con el champán rosado y terminé peor que el novio.



¿Cuándo vas a aprender a bailar?

Han traído coreógrafos para enseñarme, pero no es mi fuerte y nunca lo será. Tengo dos pies izquierdos, todo lo bailo igual.



Dos placeres que no te puedes dar...

No bailo ni canto. Creo que tengo una bataclana dentro.



Has ‘echado’ en cancha a varios tramposos. Si un amigo tuyo saca los pies del plato, ¿lo echas?

Siempre le digo a mis amigos: Soy tu confidente, pero si te veo engañando, lo digo.



¿Cumpliste?

Y en vivo.



¿Cómo?

Mi productor de esos tiempos tenía una novia con anillo y todo. Él siempre ha sido picarón y se estaba portando mal. Le advertí: le dices tú o yo.



¿Lo hizo?

Un día se aparece con ‘otro canal’ en el estudio y lo eché al aire: A mi productor lo veo enamorado y está acá con el fruto de su enamoramiento. La oficial me llamó y le di nombre y todo.

¿Te acusaron de malograr la relación?

Ese compromiso ya estaba de más, no destruí nada.



¿Se puede ser amiga del ex?

Si alguna vez tuviste cariño especial con una persona, creo que puede quedar la amistad.



¿Alguna vez un hombre te gustó y no te hizo caso?

Yo siempre he ‘choteado’.



¿Qué odias en una relación?

La rutina, hace que me aburra rápido.



¿Qué respuesta te decepciona de un hombre?

Dime tú, decide tú.



¿Lo ideal es...?

Que me invite a almorzar y diga: Conocí un lugar donde preparan un rico cau cau, vamos.



¿La mejor excusa a tu esposo para no hacer el amor?

Tengo sueño, ja, ja.



¿Acepta?

Como es más joven que yo, no hay excusas para él.



¿Es exigente?

Bastante, yo también estoy vital.



Pasada la base 5, la cosa cambia...

Los 50 para mí son los nuevos 30, así me siento.

¿Te da miedo a envejecer?

Sí. Por la parte estética.



O sea...

Quiero hacerlo con elegancia, sin arruguitas, je, je.



¿Te haces tratamiento?

Voy al dermatólogo hace tiempo y me aplico láser.



¿Miedo a la muerte?

Sí. Nunca quisiera morir ahogada.



¿Planchas?

Cuando viajamos con mi esposo.



¿Lavar o cocinar?

Prefiero agarrar los platos.



¿Una manía?

Tener impecable el baño. Me pongo los guantes y lo dejo limpiecito.



¿Lo que más te encanta?

Nada como estar en la cama.



¿En serio?

Lo digo en todos los sentidos, ja, ja.



¿Cariñosa?

Seca.



¿Estás invirtiendo en negocios?

En todos los que he hecho en mi vida, fracasé.



Un ejemplo...

Puse un centro de medicina estética y terminó cerrado. Una vez, con mi hermana, fuimos a Miami a traer ropa y venderla acá. Ella colocó todo y yo nada.



¿Jodida?

Me enojo un minuto y sonrío el resto de la hora.



¿Un recuerdo de prisión?

Me llevé a casa todas las estampitas que me regalaron las presas y una imagen que se paseó con el ‘Cristo Morado’.



¿Qué opinas del acoso?

Si le permites a alguien una broma subida de tono, estás permitiendo el resto.



Algunas temen denunciar.

A mí no me hables lisuras a menos que te lo consienta.



¿Tú las dices?

Ahora que estoy rodeada de hombres, digo mie... En una discusión, por más que me salga de mis casillas, no digo palabrotas.



¿Te dolió la suspensión de tu programa por pelearte con Milagros Leiva?

El único que pierde es el público. No me parece que sea bueno utilizar la pantalla del canal para ventilar los trapos sucios.



Te cruzas con ella por la calle, ¿le das un beso o la mano?

No me pidas que la salude, por favor, ja, ja, ja.