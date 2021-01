EL BAÚL DE LOS RECUERDOS. Magaly Medina compartió con sus seguidores una de sus entrevistas más recordadas. En el 2012, la conductora de televisión conversó con el periodista Paul Alonso para el desaparecido canal digital Terra TV.

En la entrevista, Magaly Medina responde que ella no siente que tiene poder en la televisión. “Poder de qué, sólo de pedirte que me enfoques en mi set de televisión, el poder lo tiene la gente. Yo solo soy una payasa en la televisión, no influenció a la gente”, menciona.

La conductora de Magaly TV La Firme también habla sobre la infidelidad. “Ahora estamos acostumbrados a barrer la basura bajo la alfombra. Lo que yo he hecho es destapar pecadillos, para mí un hombre hipócrita por qué no lo vamos a sacar en televisión”, continúa.

El fragmento que decidió compartir Magaly en su cuenta de Instagram es bastante polémico porque se define como la prostituta del periodismo. “No soy impoluta, yo soy una especie de prostituta del mundo del periodismo. A María Magdalena no la llamarían para ser marca Perú”, dice en el video la conductora.

Magaly Medina entrevista del pasado - TROMEM