Magaly Medina: "Conmigo nadie puede cantar victoria"  [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina dijo que nadie puede cantar victoria con ella, porque continúa luchando por consolidar el rating de su programa ‘La purita verdad’.



¿Cómo te sientes en estas dos semanas de programa?, ¿la estás luchando por el rating?

La semana pasada nos fue bien, salvo un día que todo el canal bajó sus cifras, terminamos muy contentos. Esta semana, dos días seguidos le ganamos de 10 a 11 (la hora) a la competencia. En el canal estamos súper felices.



¿Eso es en el minuto a minuto?

La hora completa, pero aún hay mucho que trabajar y crear.

Pero en el promedio del último lunes, la cifra fue de 4,1 puntos…

Te hablo de miércoles y jueves, hasta hoy nuestros mejores promedios, pero esa cifra que mencionan no es correcta. El lunes fue 4,3; martes, 5,2; miércoles, 5,5; y el de hoy (jueves), en el preliminar, es más de 5,5 puntos.



De a pocos vas subiendo.

Es que conmigo nadie puede cantar victoria antes de tiempo. El horario de la mañana es muy duro y el encendido es bajo.



¿Por qué pediste al aire productor periodístico?, ¿es cierto que César Pereira solo será tu productor hasta el lunes?

Nos acompañará hasta la próxima semana mientras el nuevo productor se adapta. Ya tenemos un productor general, nos falta un productor ejecutivo y periodístico.



¿Te molestó el comentario que Julio Stein dejó en Facebook, dando a entender que eres soberbia y que había otra verdad tras lo sucedido en Moscú con Farfán?

No estoy revisando lo que gente conocida o desconocida escribe en sus muros. Aquí a la única que se perjudicó fue a mí.



Pero Farfán saludó a Rebeca Escribens por el Día de la Mujer…

Yo cerré el tema la semana pasada y ahora estoy dedicada a sacar el programa adelante. (C. Chévez)



