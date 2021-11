Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” y contó detalles de su pasado amoroso con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Tras las polémicas declaraciones de la cantante de cumbia, la conductora de “Magaly TV: La Firme” tuvo en su set al terapéutico Tomás Angulo y hablaron del caso de las mujeres que no son oficializadas por sus “salientes” y se encuentran en la zona de la “clandestinidad”.

“Esto es para todas aquellas mujeres que quieren armar relaciones en su cabeza y novelas de amor en su cabeza. Por ejemplo, si estás con un hombre un mes, para el hombre no es una relación ‘mamita’. Eso es una salida, una aventura, un ‘piqueo’, un ‘choque y fuga’ y nada más, pero si tú como mujer estás creyendo que porque saliste un mes estabas en una relación, hazte ver”, fue el duro comentario de Angulo en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Cuando un hombre te ‘chapa’ y eres joven es porque solo te está ‘chapando’ y nada más. A partir de ese beso, las mujeres pueden armar su historia de amor”, agregó el terapéutico.

En medios de estos duros comentarios, la conductora Magaly Medina intervino con una clara indirecta a Giuliana Rengifo: “A veces las mujeres armamos relaciones donde no hay... pero para el hombre no significó nada y la mujer ya está preparando el anillo”.

“Es que hay mujeres ilusas, pero debe ser gente que tampoco se quiere así misma y no tiene dignidad”, agregó Magaly.

Finalmente, Medina indicó que “los hombres suelen ser crueles y por eso muchas chicas terminan odiándolos”.

Magaly Medina: Giuliana Rengifo confirma que sí tuvo una relación con Alfredo Zambrano

La cantante Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” y reveló detalles pocos conocidos de su exrelación sentimental con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la cumbiambera aclaró que no se interpuso en la relación entre Medina y Zambrano. La artista indicó que su romance con el abogado comenzó cuando la conductora de “Magaly TV: La Firme” se dio un tiempo con el notario.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Terminamos porque tenía una gira pactada de dos meses por Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que esa relación no iba para más”, explicó Rengifo.

“Nos conocimos por amigos en común y quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación. Jamás lo haría porque sé lo duro que es cuando se meten en tu relación. Se sufre mucho”, expresó.

