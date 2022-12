No se queda callada. Magaly Medina empleó algunos minutos de su programa para responderle a Mayra Goñi, después de que la actriz le mandara un mensaje a través de sus redes sociales.

“No me voy a callar, no me da la gana porque sí sé un montón de cosas , por supuesto, pero hasta que podamos probarlas, yo pregunto y si no tienen la respuesta, deberían quedarse calladitas y no andar buscando la conmiseración del público”, expresó en un principio la Urraca.

Además, dejó un comentario que daría a entender que la influencer está vinculada con algún integrante de la familia Acuña, al mencionar la frase que los caracteriza: “Plata como cancha”.

“Mayra tiene suerte, chica con suerte, una chica con suerte, parece que tiene suerte ‘como cancha’, ¿por qué no nos hablas de tu suerte ‘como cancha’?”, finalizó Magaly Medina, lo que generó en el público una serie de dudas.

Mayra Goñi le envía mensaje a Magaly tras críticas: “Ayudó a que mi depresión creciera”. Video: ATV

Mayra Goñi sorprende al colocarse chip rejuvenecedor

Mayra Goñi dio a conocer en Instagram que se colocó el famoso ‘rejuvchip’, chip rejuvenecedor. A través de videos, la misma cantante y actriz reveló que este procedimiento incrementará su líbido.

“Así que yupiiii por fin me hice este tratamiento (…) Tiene muchas ventajas… no solo te da apetito (de comida), sino apetito sexual ¡me muero! Ay dio mío, no sé cómo voy a estar… ya lo resolveremos en el camino”

“Fui al doctor y le expliqué lo que me pasó. Le comenté sobre el chip rejuvenecedor y me dijo que este chip tenía más ventajas: subir masa muscular y que daba mucha energía. Me nombró muchas ventajas y me quede estupefacta. Al final dije: ‘Quiero ese chip’”, detalló.

