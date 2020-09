La conductora de televisión, Magaly Medina le envío una divertida indirecta a la salsera Yahaira Plasencia en una nueva edición de ‘Doctora sin corazón’ que realiza para sus redes sociales.

En la parodia Magaly Medina no utiliza el nombre de Yahaira sino que nombra a ‘Yasuri Yamilet’ (personaje ficticio), quien está desesperada porque su novio la engríe pero que no la ha oficializado.

“Hoy tenemos a una desesperada Yasuri Yamilé. Ella me dice: Doctora estoy desesperada le cuento que mi novio Emerson me engríe muchísimo, me lleva de paseo por toda Europa hasta a Rusia me llevó, me compra zapatillas de las marcas que él usa pero siento que no es suficiente”, dice Magaly Medina en la primera parte de su parodia.

Incluso, señala que la tal Yamilé quiere hacer dúos con su pareja para Tik Tok pero él no quiere. Tampoco la quiere oficializar, no cambia su estado sentimental en Facebook y solo la presenta ante todos como amiga pero ella hasta le frota sus lesiones.

Tras leer las quejas de la sufrida Yamilé, la ’Doctora. sin corazón’ le responde: “Para empezar te hago una cita con el Dr. Angulo pero si quieres gratis saca cita conmigo… Para empezar hago una colecta con la gente de producción y te compro 5 soles de dignidad porque eso es lo que te falta. Cuenta que es guapa, que sabe cantar, que tiene talento y sabe bailar, entonces hijita qué estás esperando”.

De inmediato, los seguidores de Magaly Medina aseguraron que la periodista le estaba enviando una indirecta a la “yugular” a la salsera Yahaira Plasencia, la que mantiene una relación con el futbolista Jefferson Farfán, desde hace meses pero hasta el momento no han oficializado la relación.

“‘Jajajajaja creo que está describiendo a la yaja’, ‘Directo a la yugular de la cachaira jajajaja’, ‘Yahaira te hablannnn!”, fueron algunos de los comentarios que generó la nueva edición de ’Dra. sin corazón’.