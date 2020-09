SE MANDA CON TODO. Janet Barboza aseguró que Magaly Medina destruyó la carrera e imagen de Sheyla Rojas porque ‘envidia a las chicas jóvenes y guapas’.

“Las personas pueden hacer lo que les plazca en su ambiente privado, pero lamentablemente estos chats de Sheyla se hicieron públicos y cayeron en manos de una persona que no tiene escrúpulos ni ética. Lo que hizo fue destruirle la carrera y la imagen a Sheyla Rojas a través de un medio de comunicación, su conducta es misógina. Magaly envidia a cuanta chica joven y guapa existe porque es todo lo que quisiera ser, las destruye y crea una fama terrible y desgraciadamente el entorno es cómplice porque nadie dice nada”, dijo la Rulitos.

¿Por qué dices eso?

La honra es algo con lo que no se puede negociar, no le puedes permitir que todas las noches de una forma sistemática, por envidia, porque siempre será fea y está más vieja, vuelque sus rencores y frustraciones con estas jóvenes.

¿Te fastidia que indirectamente te mencione como ‘La retoquitos’?

No tiene nada más que decirme, Magaly me ha envidiado toda la vida. Ella está reconstruida y no es ningún secreto. Sé lo que veo en el espejo y soy una mujer muy segura de mí y mi encanto, pero evidentemente ella envidia a todas las mujeres guapas y exitosas. Que le agradezca a su cirujano que ya no tiene la ‘mandíbula de dinosaurio’. Su envidia la carcome, no sé cómo convive con ella misma. (D. Bautista)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina dice que Sheyla Rojas es una vergüenza para el género femenino (TROME)

Magaly Medina habló de la relación entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula. (Magaly Tv. La firme-TROME)