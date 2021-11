La historia de amor entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano ha dado qué hablar en los últimos días, sobre todo tras las indirectas y una entrevista exclusiva que brindará la cantante Giuliana Rengifo en ‘Amor y Fuego’ para revelar si tuvo un amorío con el esposo de la ‘urraca’. ¿Pero cómo inician los rumores de un triángulo amoroso? Aquí te lo contamos.

EL ROMANCE DE MAGALY Y ALFREDO ZAMBRANO

Alfredo Zambrano tuvo la difícil tarea de enamorar a Magaly Medina. En el 2008 y tras salir de prisión, la conductora conoció al famoso notario por intermedio de su productor que la invitó a una cena. Sin embargo, durante su temporada en la cárcel ya la cortejaba con flores.

Pero tuvo que pasar dos años para que la conductora de Magaly TV La Firme acepte iniciar una relación amorosa con el notario. Aquel 8 de diciembre se dieron su primer beso.

“Yo siempre decía que mi tipo de mujer eran las personas que agradan a la gente y que tienen algo que contar, que sean inteligentes y que de alguna manera llamen la atención de todos”, dijo en aquel entonces Zambrano.

2015: MAGALY Y ALFREDO SE SEPARAN POR PRIMERA VEZ

Magaly Medina anunció el término de su relación con Alfredo Zambrano por primera vez en el año 2015. La ‘urraca’ se alejó por completo del notario durante ocho meses después de cuatro años de relación sentimental.

“Teníamos caracteres muy difíciles, en el fondo lo que no queríamos era una relación más firme. Tuvimos una pelea fuerte en un viaje, yo dije “a mí nadie me malogra mis viajes”. En el camino de regreso terminamos” le narró Magaly Medina al periodista del dominical.

Retomaron la relación y el notario le pidió matrimonio en unas vacaciones de lujo a las paradisiacas playas de Hawái.

“Alfredo me trajo con engaños a Hawái. Resulta que anoche me dio un anillo de compromiso precioso y me pidió, bajo las estrellas con una cena romántica, casarme con él, así que le dije que sí”, relató la conductora de televisión a nuestro diario Trome.

EL RUMOR DE ALFREDO Y GIULIANA RENGIFO

En el 2015, en medio de la primera separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, el diario La Karibeña anunció que el notario le habría sido infiel a la ‘urraca’ con la cantante Giuliana Rengifo, según fuentes de ese medio con los de la producción del programa de la pelirroja.

Según La Karibeña, Zambrano había tenido encuentros con la cumbiambera en la misma casa de Magaly, en La Molina. Pese a que los rumores fueron fuertes, nadie salió a desmentirlo ni a pronunciarse al respecto.

MAGALY Y ALFREDO SE SEPARAN OTRA VEZ, PERO SE RECONCILIAN

Pese a que se mostraban que vivían en un cuento de hadas, Magaly Medina anunció un 30 de marzo de este año 2021 su separación con Alfredo Zambrano. La ‘urraca’ le ponía fin a su matrimonio tras 4 años juntos en televisión nacional.

Con el fin que no se preste a especulaciones, la conductora recalcó que anuncia el término de su relación para que no se preste a especulaciones.

“No hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte... “Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí”, concluyó.

GIULIANA RENGIFO HABLARÁ EN EXCLUSIVA

La cumbiambera Giuliana Rengifo ofrecerá una entrevista EXCLUSIVA al programa ‘Amor y Fuego’ para revelar detalles de un supuesto amorío con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

La cantante hablará con Rodrigo González y Gigi Mitre si tuvo una relación con el notario. Una reportera del magazine le consultó directamente en el avance y ella menciona: “Ah, tú quieres ser directa. Tú quieres el chimi chimi directo”.

Además, la artista remarcó que jamás fue la tercera de una relación amorosa y dejó entrever que la periodista de espectáculos, Magaly Medina, tiene maldad en su corazón pues debió a poner un alto a los rumores que ella se metió en su relación.

Giuliana Rengifo hablará en entrevista sobre Magaly y Alfredo Zambrano: “Nunca me metí en una relación”. Video: Amor y Fuego