Magaly Medina criticó a Ernesto Pimentel por invitar a Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, a ‘El Reventonazo de la Chola’, el último sábado. El polémico cantante ofreció una extensa entrevista al programa de ‘La Chola Chabuca’.

“Él ha resistido por años en este programa, que se ha ganado el corazón del público, pero creo que no debió abusar de esa confianza para darle importancia y protagonismo a un personaje como Richard Swing”, inició la ‘urraca’ en su programa.

Magaly Medina tildó de “personajillo” a Richard Swing y agregó que le dan “arcadas” cuando habla sobre él.

“Ernesto Pimentel le dio un momento estelar en su programa. Lo dejó hacer de todo. Me parece procaz porque ese personaje no le hace bien al medio artístico del país. Los artistas de este país son decentes, no son trepadores; son muy talentosos. Este tipo no ha demostrado talento ni trayectoria”, mencionó.

Magaly Medina comentó que la mejor imitación de Richard Swing la hace Jorge Benavides en ‘El Wasap de JB’, por lo que consideró que Manolo Rojas lo hizo mal.

“Yo creo que Ernesto Pimentel anda presionado por la competencia (‘El Wasap de JB’). Respeto el talento de Jorge Benavides. He sido su compañera de trabajo. Yo creo que Ernesto se ha desesperado”, concluyó.

Magaly Medina criticó a Ernesto Pimentel por invitar a Richard Swing. (Magaly Tv. La firme-TROME)

