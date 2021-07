Magaly Medina dijo que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, es su ‘sugar daddy’, pues es el único hombre al que le ha aceptado que le pague todos sus gustos, caprichos y que le ha costado acostumbrarse, porque antes discutían por quién pagaba la cuenta.

Magaly, se ve que este viaje a Croacia ha reforzado su relación.

Sí, la estamos pasando bien. Somos una pareja superenamorada y toda la vida nos han gustado las mismas cosas, disfrutamos mucho de viajar. Por ejemplo, ayer que regresamos de Dubrovnik, paramos en una granja de ostras y mussels (choros) para comer y fue muy divertido. Aquí hay mucha historia y los seguidores de ‘Juegos de Tronos’ están felices visitando los lugares donde se filmaron muchas escenas.

¿Tu esposo se animó a cantar?...

Alfredo es tuno y desde antes de ser esposos, canta. Esta vez lo hizo en el almuerzo de amigos peruanos que tienen sus casas aquí, que nos recibieron como anfitriones. No canta porque quiere hacerse famoso o es el esposo de una persona mediática, pero mis odiadores siempre van a criticar. Si lo pongo en redes sociales es porque estoy orgullosa de él, porque es talentoso y quien me invita a los viajes es él, me da mis gustos, no es que yo sea su ‘sugar mami’, él es mi ‘sugar daddy’, me gusta que pague todo lo que quiero.

Magaly Medina y su esposo en Croacia

¿Es detallista?

Digamos que es machista, en el buen sentido, porque es de los que te abren la puerta del carro, se para de la silla cuando te vas al baño. Él paga la cuenta cuando sale conmigo y me costó aceptarlo porque antes yo sacaba mi tarjeta y él la suya, y terminábamos discutiendo por quién iba a cancelar, pero como su esposa aprendí a aceptar que se haga cargo de mis gastos porque es mi marido, hay una gran diferencia con algunas ‘embajadoras’, ja, ja, ja.

‘REGRESO, LE DUELA A QUIEN LE DUELA’

Magaly antes de viajar a Europa, contestó a sus ‘odiadores’ que le pedían ya no regrese al país y le siga los pasos al periodista Beto Ortiz, quien se encuentra en México desde donde conduce su programa para Willax TV.

Después de este viaje, ¿continuarás sin vacaciones hasta fin de año?

Sí, hay que seguir entreteniendo al público, que nos sigue respaldando con su sintonía todas las noches.

Magaly, van a pensar que te vas y ya no regresas...

Lo he aclarado varias veces, jamás he dicho que me voy a ir de mi país, no me he ido en las épocas más duras, menos ahora. Me voy como todos los años, estas vacaciones de julio me las tomo siempre, porque hacer un programa diario es agotador. Además, es un pasaje de ida con retorno, le duela a quien le duela, ja, ja, ja.

Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano pasarán unos días en Madrid y luego viajarán a las playas de Croacia