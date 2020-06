LO EXPONE. El periodista Samuel Suárez mostró su indignación por un video donde se ve al esposo de Magaly Medina departiendo con amigos en plena cuarentena.

En las imágenes se observa al notario Alfredo Zambrano en una mesa rodeado de amigos. El esposo de Magaly Medina se anima a entonar unas cuentas canciones mientras bebe cerveza. El periodista Samuel Suárez expresó su frustración al ver las imágenes porque considera que muchas personas creen que ya se venció la pandemia del coronavirus.

Samuel Suárez precisó que en esta ocasión no iniciará su programa con el baile que siempre hace debido a la molestia que le genera que la gente crea que ya se venció al coronavirus. “Hola, no hay bailecito, creo que estamos bajando la guardia, no lo digo solo por Alfredo Zambrano, pero hay gente que dice que ya no hay virus”, indica el periodista.

Samuel Suárez expresó que se siente muy mortificado porque ha perdido a dos personas muy queridas por culpa del coronavirus. “El día de ayer he perdido a dos personas por culpa de este maldito virus, peleo todos los días con mi familia para que se desinfecten cuando vienen de la tienda y tantas cosas”, menciona el periodista.

¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿QUÉ ES LA COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Esposo de Magaly Medina es ampayado en tono (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina sobre video de Paloma de la Huaracha - TROME

Magaly Medina se refiere a las declaraciones de Andrés Wiese (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Mayra Goñi: Conoce a Jesús Mosquera, el actor español por el que la cantante habría terminado relación con Nesty

Bruno Ascenzo celebra el Día del Orgullo presentando a su pareja en Instagram

Samahara Lobatón ‘de lejitos’ con Ivana Yturbe: “Éramos uña y mugre pero la amistad se rompió”

Paloma de la Huaracha revela chats y videos subidos de tono con Javier Yaipén, quien le pide ‘su postrecito’

Cachay desesperado por internar a su hermano y denuncia que clínica le pide 40 mil soles para admitirlo