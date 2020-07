SI LAS MIRADAS MATARÁN. Magaly Medina habló sobre las críticas que le hizo Tilsa Lozano por no hablar sobre la infracción de su esposo a la cuarentena, la periodista aprovechó para mandarle un mensaje a ella y a todos sus críticos.

Magaly Medina primero empezó refiriéndose a la publicación que hizo Tilsa Lozano en su cuenta de Instagram. “Nadie la llamó, nadie le dijo tu tienes vela en este entierro, se agarró de algo que yo pasé de mi esposo estando en un almuerzo el viernes pasado. Mira, mamita, a mí me pueden decir todo menos mentirosa”, apunta la periodista.

Magaly Medina continúa y habla sobre su esposo. “Pude haber obviado entre los juergueros del fin de semana a alguien de mi familia, pero si alguien es tan irresponsable de ir a la casa de un amigo esa persona tendrá que responder por sus actos”, agrega la conductora.

La periodista da a entender que esa salida puso en jaque su matrimonio. “Yo no les voy a contar, no voy a ventilar los trapos sucios de mi casa, todo el mundo dice “por qué no le saque la mugre, tu qué sabes si yo no se la ha sacado”, afirma Magaly Medina.

Magaly Medina tilda de irresponsable a su esposo (TROME)

