Magaly Medina dijo que está tranquila y que su defensa ya apeló la sentencia que emitió la jueza María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal a favor de Lucho Cáceres, quien la demandó, en el 2020, por calumnia e injuria al llamarlo ‘basura y escoria’. La ‘Urraca’ también señaló que es alarmista afirmar que irá a la cárcel.

Magaly , seguro tu abogado ya te comunicó sobre la sentencia de dos años de prisión suspendida y una reparación civil de 70 mil soles a favor de Lucho Cáceres.

Mis seguidores y yo estamos tranquilos porque esta es una sentencia en primera instancia que está apelada. Además, hay varios escritos presentados por mi abogado que no fueron resueltos por lo que no esperábamos una sentencia. Creemos que la jueza no ha tomado en cuenta mis pruebas y mis argumentos para dar una sentencia, por eso mi abogado está presentado un recurso de queja ante la Ocma (Oficina de Control de la Magistratura).

Pero Cáceres y su defensa están seguros que en la nueva instancia se ratificará la sentencia...

Bueno, en este caso mi respuesta fue a los agravios de su parte y así se lo hice saber a la jueza en los vídeos que le presenté y no ha visualizado, solo ha visto los recortes de periódico, por eso es que estamos presentando una queja contra la jueza porque no podía emitir una sentencia si no resolvía los escritos presentados por mi abogado. Todos tenemos derecho a una defensa segura, equilibrada, hasta el asesino más sanguinario. En este caso, yo le argumenté a la jueza que las dos palabras que usé y él considera dañan su honor, fueron porque previamente él tenía un historial de agravios hacía mí y mi programa. Entonces, cuando hay agravios mutuos, el código penal dice que el juez no puede sancionar a ninguno de los dos, eso por un lado y por otro me parece alarmista que un abogado esté haciéndose promoción de esa manera, diciendo que si alguien más me demanda iré a la cárcel cuando no es así. Tengo 25 años en la televisión y todos los abogados han ensayado un sin fin de tretas para asustarme, pero no solo con el deseo se manda a prisión a una persona, hay instancias, esto me parece falso y rebatible.

Conocida la sentencia, Lucho Cáceres comentó que si no cumples volverías a prisión e instó a qué otras personas, que ven vulnerados sus derechos con la injuria y difamación, procedan igual para pararte.. ..

Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y estoy acostumbrada a sus ataques.

LA SENTENCIA

La jueza María del Pilar Castillo del 1er Juzgado Penal reafirmó la sentencia indicando que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ es autora de los delitos contra el honor, injuria y difamación agravada . Al respecto, el abogado Humberto Abanto, defensa de Lucho Cáceres, explicó que la sentencia contra Magaly se debe a que insultó a su patrocinado como “escoria y basura” en el 2020 ; sin embargo, dejó en claro que la ‘urraca’ puede apelar.

“La señora Magaly tildó de escoria y basura a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor, él entabló un juicio que ganó finalmente . La señora puede apelar, pero confío que la justicia se ratifique”, dijo.

