Magaly Medina arremetió contra Christian Domínguez por justificar sus mentiras y cuestionó las declaraciones que ofreció en “América Hoy” al manifestar que mentía por “generosidad” y “para no lastimar”.

“Christian Domínguez siempre ha demostrado (tener) un corazón amplio, grande”, dijo inicialmente y con ironía la ‘Urraca’“ la noche del último jueves en “Magaly TV: La Firme” antes de hacer referencia a lo que dijo el cantante.

“¿Cómo que una coraza? ¿De cuando acá la mentira es una una coraza? ¿De cuando acá los mentirosos se autoprotegen? ¡Qué es esto!”, agregó la periodista. “Por favor, eso ya lo he escuchado muchas veces. (De) los mentirosos esos, que siempre recaen en la mentira y que no pueden (evitarlo) (...) Por generosidad miente... ¡Él es extremadamente generoso!”, indicó.

“Les ha mentido a todas las mujeres de su vida por generosidad, y porque no ha querido lastimarlas, pero más las ha lastimado poniéndoles los cachos, irrespetándolas, porque la mentira, esa mentira blanca, el hecho de no hablar, de no decir, es también una forma de mentir”. dijo Medina.

“Así que no me venga con eso, esa justificación insana de que miento para no lastimar ¡Ay no, por favor! Y de un mentiroso como él, la ‘nariz más sinvengüenchona de la cumbia’... Que no nos venga a dar lecciones de por qué se miente ay no por favor, a otro perro con ese hueso”, finalizó,

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez dice qué tipo de mentiroso es

Christian tipo de mentiroso

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba le pagará 40 mil dólares a Melissa Paredes como parte de su acuerdo de conciliación

Johanna San Miguel explota contra ‘Guerreros Puerto Rico’ por acusarlos de tramposos

‘Gato’ Cuba agradece a su padre tras conciliar con Melissa Paredes: “Eres el más grande”