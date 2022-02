INDIGNADA. Durante su programa en vivo, Magaly Medina criticó duramente a ‘Hablando Huevadas’ luego de viralizarse un clip de ‘Complétala’, donde Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hacen bromas sobre el caso de una niña acosada sexualmente en un bus de transporte público.

“Ha habido un hecho que ha traspasado el respeto que se tiene que tener por la libertad de expresión”, indicó la conductora.

Además, calificó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza de “cómicos ambulantes”. “ Son una especie de cómicos ambulantes de antaño (…) muchos me han dicho: “por qué no los invitas a tu programa”, yo dije: “Son demasiado procaces, aun para el horario de las 10 de la noche, son muy, muy lisurientos y vulgares, y me parece algunas cosas muy fuertes”, manifestó.

Magaly Medina arremete contra ‘Hablando Huevadas’ y pide proteger a los niños

La conductora de Magaly TV La Firme considera que reírse y tener un espacio de humor es bueno, pero deben ponerse límites para no bromear con este tipo de hechos. “Se pasaron de la raya porque esta vez bromearon, se rieron, y se carcajearon de un hecho del que nunca podemos burlarnos, esta vez creyeron que el humor tenía que ir por el caso de un acoso que sufrió una niña en un bus. Fueron realmente irresponsables e insensibles”, agregó.

Magaly Medina arremete contra ‘Hablando Huevad…’ (video: ATV)

“Volverlo a escuchar me enerva, nos enerva a todos (…) tienes que tener ciertos límites porque cómo es posible que te burles sobre la agresión sexual a una niña en el bus. Las carcajadas de estos dos tipos son tremendas. A los niños tenemos que defenderlos, tenemos que hacer causa común, no podemos celebrar este tipo de bajezas, este tipo de perversiones”, enfatizó.

