Magaly Medina se sumó a la larga lista de personajes de la farándula que se han pronunciado sobre el paro convocado por transportistas en diferentes puntos de Lima y otras partes del país.

La popular ‘Urraca’ utilizó varios minutos de su programa “Magaly TV: La Firme” para lamentar que los justos reclamos de los gremios se hayan opacado con los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones.

“¿Cuántos días de trabajo se está perdiendo, cuánto dinero? justo ahora en que todo encarece, cuando tenemos que ir al mercado y comprar verduras a precio de caviar, a precios extraordinariamente altos y esto sumado al costo de la gasolina. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestro país”, cuestionó Magaly Medina.

Cuestiona liderazgo de Pedro Castillo

En otro momento, la figura de ATV no dudó en arremeter contra el presidente Pedro Castillo al considerar que poco o nada hace para atender la demanda del pueblo.

“No hay un líder que dirija el país. Estamos convirtiéndonos en tierra de nadie, los estallidos sociales están por todos lados. (…) No merecemos este gobierno, y esperemos que todos abramos los ojos. Una lástima ver a nuestro país así, pero es nuestra realidad y no quería dejar de mencionarla”, sentenció.

