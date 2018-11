Magaly Medina sobre su etapa de conductora de noticiero: "Me quise hacer la seria, pero no me queda" | VIDEO | FOTOS

Magaly Medina fue presentada en el programa de Beto Ortiz, con bombos y platillos, como el nuevo jale 'espectacular' de ATV, tras varios días de negociaciones con los directivos del canal, entre los que estaban Ney Guerrero. La 'Urraca' regresa después de seis años al canal que la vio nacer y convertirla en la periodista más poderosa de la farándula y realizó los más polémicos ampays.



"Me quería hacer la seria, pero no me queda. Me esfuerzo, pero no me queda para nada", fue lo primero que dijo Magaly Medina, quien lució un ajustado vestido rojo, junto a Beto Ortiz.



"La que vuelve es la 'Urraca', porque la 'Urraca' es la 'Urraca', aunque haya querido convertirse en una pajarita. Quería ser Alondra, pero no puedo. Soy una 'Urraca'", dijo entre risas Magaly Medina.

Magaly Medina se presentó en 'Beto a saber', que marca su regreso a ATV

DIO ENTREVISTA A TROME

Previamente en entrevista con Trome, Magaly Medina contó que aunque algunos consideran que está ‘pasada de moda’ o ‘ya cumplió su ciclo’ en la televisión peruana, asegura que es ‘dura de matar’, por eso ya trabaja en su reaparición



"Cuántas veces me han dado por muerta y miren. Lo dicen desde el primer año que salí con ‘Magaly TeVe’ y, pese a quien le pese, sigo aquí", agregó la popular 'Urraca'.



Sobre si su rubro será el espectáculo, Magaly Medina indicó que "nada está descartado. Recién estamos en proceso de creación. No puedo decir más por el momento".