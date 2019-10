Ex productora de Magaly Medina en La Purita Verdad: "Me dio la espalda y me decepcionó" 

Jessica Rojas, ex reportera deMagaly Medina y la famosa voz de los ampays en el recordado programa 'Magaly Teve', contó que fue despedida por la propia conductora cuando estaba en 'La Purita Verdad' de Latina como productora periodística, porque Jefferson Farfán no aceptó una entrevista con la 'Urraca'.

Cuando Rojas era productora periodística de 'La Purita Verdad', Magaly Medina fue enviada a Rusia para hacer una entrevista a Jefferson Farfán, sin embargo, el futbolista se negó.



Al regreso de Magaly Medina, Rojas no esperó que la 'Urraca' la despidiera por no conseguir la exclusiva con Jefferson Farfán.



"Fue un tema de pinzas, yo era la productora periodística y se hizo un viaje a Rusia para que ella entrevistara a Jefferson Farfán, pero él decidió no dar la entrevista, ella regresa molesta y decide darme la espalda. Así mi relación con Magaly Medina dijo adiós", dijo al diario Ojo.



La ex productora reveló que le tenía "consideración y respeto" a Magaly Medina. "Ella fue criticada, pero en lo personal yo tenía mucho aprecio por ella, ella decide darme la espalda, ella me decepcionó", agregó.



Rojas, quien ahora tiene su proyecto televisivo, reveló que Magaly Medina también le negó tanto a ella como a Vanessa Terkes un programa piloto de ayuda social en ATV. Según la ex productora, la 'Urraca' habría pedido a los directivos que no la aceptaran.