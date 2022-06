Magaly Medina no ocultó su molestia contra el abogado de John Kelvin, cuando este le dijo ‘¿No creo que usted celebre la desgracia de la gente?’. “No me venga a manipular acá porque yo no tengo la autoestima en el suelo, como muchas personas golpeadas, a mí no me manipule”, le espetó la periodista.

TE VA A INTERESAR: JOHN GALLIQUIO FUE DETENIDO POR UNA REQUISITORIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Todo ocurrió cuando Magaly Medina afirmaba que la sentencia contra el cumbiambero fue ejemplificadora. El abogado Arturo Farje manifestó que ‘para disgusto’ de la periodista la sentencia ‘aún no queda firme’. “¿No creo que usted celebre la desgracia de la gente?”, manifestó.

Esto generó la molestia de la Magaly Medina que no dudó en responder. “No me venga a manipular acá porque yo no tengo la autoestima en el suelo, como muchas personas golpeadas, a mí no me manipule”, expresó.

TROME | Magaly Medina responde a abogado de John Kelvin ( Magaly TV, La Firme)









MÁS INFORMACIÓN: