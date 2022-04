Magaly Medina le contestó con todo a Erika Villalobos este viernes, luego que la actriz emitiera un pronunciamiento en sus redes sociales asegurando que algunos han tratado de ‘tirar porquería’ en torno al escándalo de infidelidad de su aún esposo, Aldo Miyashiro. “Solo por destruir, gente capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo”, dijo la ex Torbellino.

“Y o me siento de alguna manera aludida porque más bien debería decir ‘gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos’ , a menos que ella supiera y no le molestara”, dijo la urraca. “Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío”, agregó.

Asimismo, indicó que su equipo de trabajo no ha ‘inventado nada’. “Acá todo es palpable, esto es una realidad, nadie puede decir que no lo es, acá no hemos inventado absolutamente nada ”, sentencio la conductora de Magaly Tv La Firme indignada.

En ese sentido, consideró que quizá Erika Villalobos quiere conversar la imagen de su familia perfecta. “Porquería dice... yo creo que tú debiste decirle a tu marido que si no quería destruir a su familia, debió respetar el hogar que tenía contigo”, indicó. “El único que acá hizo una porquería fue él y creo que este mensaje debería estar dirigido a Aldo Miyashiro y a nadie más” , agregó.

MAGALY A ERIKA VILLALOBOS: NO INVENTAMOS

Magaly resaltó que en su programa no inventaron el ampay porque sacaron puebras y que quizá Erika Villalobos esté reaccionando así por el dolor. “Quizá está tratando de creerle a su marido, que solo pasó una vez, que fue producto del trago, como dijo Miyashiro en su discurso mentiroso”, indicó la periodista. “Acá no hemos hecho ningún daño ni destruido nada”, acotó.

Finalmente, la urraca lamentó que Erika Villalobos no se valore como mujer., “Lamento mucho que Erika no se valore los suficiente, vaya usted a reclamarle al sinverguenza que la adornó, pero no a nosotros ”, concluyó.

Erika Villalobos mandó un mensaje en sus redes sociales diciendo que algunos inventan para destruir y hacer daño y Magaly Medina se sintió aludida.

TE PUEDE INTERESAR

Vania habla de supuestos maltratos de Mario Irivarren: “Tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”

Roberto Martínez: cuando casi muere por tomar viagra, la historia oficial

Fiorella Retiz y el ‘baile de tubo’ que hizo en un programa de Mathías Brivio: “Ese cuerpo está trabajado” | VIDEO