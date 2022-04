Magaly Medina arremetió con todo contra Gisela Valcárcel luego que la ‘Señito’ saliera a criticar sus ampays y sacara cara por la intimidad y privacidad de las personas, pese a ser infieles, como el caso de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país , porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, dijo la urraca indignada.

En ese sentido, recordó el primer romance de Christian Domínguez con una bailarina del programa de la rubia, cuando tenía pareja y una hija. “Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, resaltó que en su programa de la mañana tiene un ‘mono con metrallera’, en referencia a Janet Barboza, que suelta chismes sin comprobarlos. “No respeta familias, echa barro con metrallera”, criticó la periodista.

MAGALY RECUERDA INFIDELIDAD DE CHRISTIAN A KARLA

No contenta con eso, también recordó el romance de Christian Domínguez con ‘Chabelita’, cuando Karla Tarazona estaba embarazada de su hijo Valentino. “Todo el mundo sabía y ahora la hija, Ethel Pozo, recién aparece diciendo que en ese tiempo ‘todos lo vimos’, sí, todos lo vimos pero nos hicimos de la vista gorda”, dijo Magaly Medina.

¿Si tanto respetas a la familia, las buenas costumbres, vas y paras eso, le dices ‘esto se para aquí o hablo con tu mujer’, pero le convenía eso, le convenía que la gente hablara, los rumores, hasta que por fin el romance salió y ¿qué hizo? los presentó como flamantes novios, qué le interesaba la Tarazona con el bebé recién nacido... y ahora viene a hablarme de circos romanos... circos romanos los tuyos ”, agregó enfurecida la urraca.

Magaly Medina también recordó que Gisela Valcárcel se encargó de ventilar las infidelidades de Roberto Martínez y Javier Carmona y criticó que ahora defienda la intimidad de las figuras del espectáculo . “La mosquita muerta de la farándula” , arremetió la periodista.

Magaly Medina afiló su puntería contra Gisela Valcárcel y le recordó que los grandes escándalos de infidelidades de la farándula de Chollywood se dieron en sus programas.

