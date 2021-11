Magaly explota contra Jamila por decir que sus reporteros la acosan: “Acá no usamos la profesión para portarnos como delincuentes”

¡La mecha sigue! En la edición de este jueves, Magaly Medina no se quedó callada y una vez más habló sobre el viaje de Jamila Dahabreh a Dubái para presentar su colección de ropa. Y es que la ‘Embajadora’ horas antes había considerado que la urraca ‘todo lo ve destruir y hacer daño’.

Ante esto, la conductora de “Magaly TV La Firme” dijo que solo emitió una opinión personal. “Decir la verdad no es destruir, ella no es una diseñadora conocida, yo sabía que tenía una tienda, tener una tienda no te hace una diseñadora, no te hace una creativa”, indicó la pelirroja.

Magaly cuestiona invitación de Promperú a la ‘Embajadora’

Todo comenzó cuando la popular ‘Urraca’ llamara “improvisada” a la modelo, quien aseguró que estuvo en la Expo Feria Dubái representando al Perú.

“Yo lo único que he preguntado es cómo alguien que no es conocida se ha ido por sobre todos los nombres que llevan años en el mundo de la moda, se dice representante de la marca Perú”, indicó.

“Yo no me prendo con nadie, yo no tengo esa mala costumbre de prenderme por razones oscuras con alguien. Lo que es criticable, es criticable, tan simple como eso. Son cosas personales y no tengo nada personal con las personas que aparecen en mi programa de televisión. Cuando tengo algún tipo de reparo, soy franca y sincera”, agregó.

Ante la ola de críticas recibidas por parte de Magaly Medina, la empresaria Jamila Dahabreh no dudo en responder y utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia donde señalaba que nunca pisaría el programa de ATV.

“Yo no me meto con nadie, no hablo de nadie y así soy feliz. Jamás iré a tu programa a hablar de lo que quieres que hable, lo siento, más bien dile a tus reporteros que dejen de acosarme diciendo que vaya a tu ser a atacar a la gente que tú odias. Lo siento nuevamente por no complacerte”, escribió en su historia de Instagram.

“Acá no andamos con la chaveta escondida, nosotros no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no obligo a nadie a venir a mi programa, él que quiere venir que venga, él que no, ahí está la puerta, la calle, hay otros programas donde pueda ir y sentarse. Yo no obligo a nadie y tampoco hago chantaje. El chantaje de cualquier tipo, me parece una vileza, digna de almas corroídas Yo no soy revanchista ni de venganzas, yo de verdad no guardo rencores a la gente, por más que me ataquen y me digan cosas, eso no me fastidia”, manifestó Magaly.

Magaly tilda de mentirosa y le tira barro a Jamila Dahabreh

Y es que ante las afirmaciones de la ‘Embajadora’, Magaly no aguantó y se fue con todo, pues dejó en claro que lo que dijo la influencer era falso.

“Que tal mentirosa, tú crees que yo le voy a decir a mis reporteros ‘diles que venga a atacar’. Cuando yo quiero atacar lo hago yo, me siento digo, crítico, y doy mi opinión. La opinión no es un ataque. Muéstrame un chat en el que mis reporteros dicen que vengas acá a atacar”, añadió.

“Eso de decir que vengas a mi set a atacar es bajo. Esas chicas del espectáculos están acostumbradas a embarrarse mutuamente de una manera horrible, se mueven entre el desagüe y entre ellas se sacan sus trapos sucios”, sentenció.

