Magaly Medina volvió a usar unos minutos de su programa para comentar la reciente denuncia que le puso Melissa Paredes a su exsuegro, Jorge Cuba, por el delito de violencia psicológica. Según el parte policial, don ‘Gato’ la llamó ‘loca’ y ‘mala madre’ frente a su nieta.

“Cómo te pones a gritar de esa manera a la madre de tu nieta y delante de la nieta, me parece una falta de respeto absoluta. Cuando una persona no puede controlar sus impulsos, esa ira que lleva dentro, entonces también debería estar apartado de su nieta y su exnuera ”, acotó la urraca.

En ese sentido, pidió que el Ministerio de la Mujer vea el caso porque don ‘Gato’ no puede perder los estribos de esa manera frente a la menor. “Ya todos sabemos que él no pasa a Melissa Paredes, pero faltarle el respeto delante de la hija... por lo menos debió controlarse, eso es una agresión psicológica fuerte”, agregó la conductora de Magaly Tv La Firme.

LA DISCUSIÓN ENTRE MELISSA Y DON GATO

La reciente denuncia que le entabló Melissa Paredes a Jorge Cuba por maltrato psicológico en agravio de su menor hija sigue dando qué hablar. Y es que este lunes Rodrigo González leyó a detalle la ocurrencia policial, donde la actriz cuenta que su exsuegro la maltrató frente a su pequeña y no permitió el ingreso de su mamá a la casa donde ahora vive la niña.

“Ya ves lo que ocasionas, por tu culpa te han quitado a tu hija, por tu culpa la familia está así”, le habría dicho don Gato a su exnuega, quien le contestó: “No es mi culpa, es lo que mi hija me ha contado, yo no he inventado nada”.

En ese momento, la mamá de Melissa Paredes llegó a la casa de la madre del ‘Gato’ Cuba para visitar a su nieta, que estaría viviendo allí en lo que duren las investigaciones del caso. “No va ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, por algo estoy aquí, para cuidar la situación, es más, deberías irte tú tambien, ándate de una vez que va venir el ministerio y no quiero que te encuentren acá”, había dicho don ‘Gato’, impidiéndole el ingreso a la abuela materna.

“Por qué me quieren alejar de mi hija, no me digan que estoy loca, no se trata de lo que yo quiero hacer, es lo que acordamos ayer, yo no tengo ninguna orden de restricción con mi hija, puedo estar con ella. Esto no es bueno para ella, le afecta, por eso acordamos con la UPE, por favor, no quiero alejarme de mi hija”, le contestó la actriz.

Ante la negativa de su exsuegro, Melissa Paredes se comunicó con el abogado de la UPE y, según la ocurrencia policial, el letrado dijo que no habia inconveniente con que permanezca con su hija, así como permitir la visita de familiares de la exconductora.

