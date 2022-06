Magaly Medina se fue con todo contra Néstor Villanueva luego que el cumbiambero se presentara en Amor y Fuego y negara que golpeó a Florcita Polo, además de rechazar que pidió dinero a cambio de firmarle el divorcio a su aún esposa. Según su versión, le dio a la producción de la urraca una suma muy alta para no prestarse al ‘show’.

“Dijo 20 mil, que realmente para televisión no es una cifra muy alta, pero a mí no me da la gana de pargarle por algo que él tiene que hacer como un hombre responsable, maduro, que dice que ama a sus hijos y que dice que en algún momento amó a la madre de sus hijos. No me dio la gana de reunir esa cantidad y dársela porque me parece un chantaje absoluto ”, acotó la periodista.

En ese sentido, aseguró que si fuera la madre de Néstor, lo obligaría a ir a la notaría a firmar el divorcio y le regalaría el dinero. “A mí me encantaría tirarle en la cara 10 mil billetes para que vaya y de verdad deje a esta chica tranquila. Creo que si fuera su madre lo haría, lo arrastraría hasta un notario y le tiraría billete tras billete a este hombre que está haciendo padecer tanto a una chica que no lo merece ”, agregó Magaly indignada.

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGA MALTRATO A FLOR

Néstor Villanueva rompió su silencio luego de la fuerte denuncia de Florcita Polo, quien hace unos días reveló que el cumbiambero le maltrató física y psicológicamente durante su relación. Por si fuera poco, Susy Díaz aseguró también que su nieto mayor confirmó la agresión en cámara Gesell.

El cantante empezó diciendo, en Amor y Fuego, que nunca le fue infiel a Flor. “En ningún momento falté a mi matrimonio, nunca fui infiel en ningún momento. No he sido infiel, he respetado mi relación, mi matrimonio hasta el último día ”, explicó, al mismo tiempo que aseguró que nunca tuvo un ‘choque y fuga’ con la actriz triple X, Sofía Cavero.

Por otro lado, Néstor Villanueva indicó que jamás le ha pedido dinero a Florcita Polo a cambio de firmar el divorcio. “Eso es falso, hay conversaciones con la mamá de mis hijos pero por cuestiones de tiempo de los dos no se ha podido. Mi abogada está al tanto de todo porque hay documentos que se están modificando para firmar el divorcio. Ya hemos conciliado en estos días” , aseveró.

La abogada de Néstor, que también estaba presente en el set de Amor y Fuego, confirmó que Florcita Polo sí denunció a su cliente por el delito de violencia psicológica en perjuicio de ella y sus menores hijos, aunque no hay denuncia por maltrato físico. “Este proceso está pendiente por resolver, no hay una sentencia que indique que Néstor haya ejercido violencia contra Flor ”, afirmó.

Por otro lado, indicó que no saben si el mayor de los hijos de la pareja pasó por cámara Gesell, como dijo Susy Díaz, y resaltó que el proceso es confidencial para salvaguardar el bienestar de los niños, por lo que su abuela estaría obrando mal al declarar sobre ellos.

Néstor Villanueva aseguró que lleva una buena relación con sus hijos, pese a que Susy dijo que su nieto mayor no lo quería ni ver luego de revelar que golpeó a su mamá en cámara Gesell. “Yo me comunico con mis hijos siempre, los veo, están conmigo, se han quedado a dormir conmigo. Mañana, tarde y noche paro con mis hijos, Flor me los deja ver sin problemas. He estado el Día del Padre en la escuela, he estado muy bien con mis hijos. No se por qué inventan que mis hijos me odian, hasta me han hecho un recuerdo por el Día del Padre”, aseveró.

Néstor Villanueva aseguró que jamás golpéó a Florcita Polo, tal como ella confesó hace unos días en Dilo Fuerte. “En ningún momento la he agredido ni la he maltratado. Es más, le pediría a mi aún esposa y madre de mis hijos que aclare este tipo de cosas. Yo lo niego, en ningún momento la he golpeado. Es como pasó en 2014, nunca hubo pruebas y retomamos nuestra relación. No quiero pelearme con la mamá de mis hijos, mi intención es respetarla siempre. Yo niego que la haya agredido, que le haya faltado el respeto. Todas estas cosas me están perjudicando”, indicó.

