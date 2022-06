SE DESPACHÓ CON TODO. Magaly Medina no toleró las declaraciones que Waldir Sáenz le dio al diario La República recientemente, donde aseguró que se cruzó con la urraca en un par de oportunidades y esta le agachó la cabeza, luego de los varios ampays que le hizo en su programa.

“Botado, dice que se curzó conmigo un par de veces y yo le agaché la cara. ¿Cuándo? ¿en qué momento me habré cruzado contigo que ni me di cuenta? Yo nunca agacho la cara, lo que yo hago es caminar siempre sin mirar a los costados, por eso es que paso de sobrada con mucha gente, desde que era chiquita y estaba en Huacho caminaba y me decian sobrada porque mirada de frente ”, dijo indignada la pelirroja.

Asimismo, aseguró que el papel de ‘humillada’ no va con ella. “Para empezar, es muy probable que no lo haya visto y si me lo crucé no lo debo haber mirado porque a mí él no me causa ningún respeto, para mí fue uno más de mis ampayados, un jugadorcete envanecido por el aplauso de sus fans, que se las daba de conquistador y nadie decía nada, los únicos fuimos nosotros”, agregó la periodista.

Además, también se refirió a las declaraciones de Waldir Sáenz en las que aseguró que ella lo llamó para que vaya a su programa y el se negó porque no quería ir a un lugar donde le habían faltado el respeto.

“ Oye alucinado, bien igualado este Waldir Sáenz. A ver que me diga qué entrevistado lo he llamado yo, algunos sí, como Jaime Bayly, Beto Ortiz, pero nunca hablo con los jugadores, para eso están mis productores, ellos no le tienen tirria a nadie”, acotó Magaly Medina.

En ese sentido, reconoció que su producción sí se comunicó con el jugador para invitarlo a su programa porque querían tenerlo frente a frente porque era uno de los personajes más ampayados . “Siempre salía a negar las imágenes, el típico jugadorcito, de ahí sale la palabra jugadorazo”, concluyó la urraca.

Magaly se mostró indignada con las recientes declaraciones de Waldir Sáenz, quien comentó que se cruzó con ella en un par de oportunidades y la urraca le agachó la cara.

