Magaly Medina explota contra Nicola Porcella: "Jugaron a hacerlo el muertito y reapareció por la puerta grande" | VIDEO

Magaly Medina criticó duramente el retorno a la TV de Nicola Porcella y lamentó que, al igual que el 2015, la historia del chico reality se repite al reaparecer en las pantallas de América Tv como si nada hubiera pasado y que este regreso haya sido avalado por el gerente de América Tv.



"En el 2015, en mi programa de Latina hicimos la denuncia donde se veía, se plasmaba esta violencia psicológica y física que este guerrerito había ejercido sobre su novia de varios años. Sin embargo, lo sacaron, lo desaparecieron un tiempo, jugaron a hacerle el muertito y luego apareció por la puerta grande", disparó Magaly Medina en su programa.

La 'Urraca' lamentó que "todo quedó en nada", pues es "un ídolo juvenil involucrado en una fiesta que deja mucho que desear, hay demasiados cabos sueltos y hay una persona denunciada por violación".

Magaly Medina critica a Nicola Porcella. (Video: ATV)

"Pero en América se alcahuetean todo, se pasan todo por agua caliente. Lo hicieron pasar como muertito e incluso el gerente de América sale a defenderlo y dice que él no es una persona condenada por ningún delito. Él estuvo involucrado en un acto escandaloso, que a las autoridades se les haya olvidado de seguir investigando, es otra cosa", agregó la conductora de 'Magaly Tv: La Firme'.



Sin embargo, Magaly Medina fue más allá y defendió a Poly Ávila , quien tras ser presentada en 'El Artista del Año' como nuevo jale de la temporada fue vetada del canal por este mismo escándalo. "Este mismo gerente no habló por qué sacaron a Poly, a la víctima, a la mujer que se atrevió a acusar. ¿Por qué la sacaron de un programa de su canal?. Eso no dice el gerente de América, sin embargo defiende a Nicola Porcella. O sea, a él sí lo dejamos y a Poly hay que basurearla, que se vaya de ese programa, que la boten, sáquenla a ella porque denunció a nuestro chico dorado".

Finalmente, lamentó la actitud desafiante de Nicola Porcella. "Ahora sale con los dedos de la victoria y sacando la lengua. Esta es la actitud desafiante, oronda. Suerte la de algunos y lo lamento por Poly y Claudia".