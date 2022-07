Magaly Medina contó que la razón por la que se ausentó el jueves de la conducción de su programa en vivo, fue porque le hicieron una endoscopia y colonoscopia y que está a la espera de los resultados de la biopsia, pues le extrajeron varios pólipos ‘bastante preocupantes’.

“Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia. El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes, pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos. Como fueron varios los pólipos que me extrajeron, por eso me quedé en la clínica internada y lo anuncié en mis redes antes de que empezará mi programa”, dijo Magaly Medina.

La prevención siempre es lo mejor para cualquier complicación a futuro.

Así es, pero hoy (anoche) estaré al frente del programa. Esperaré más adelante los resultados.

MAGALY HABLÓ DESDE LA CLÍNICA

Los fanáticos de Magaly Tv La Firme quedaron sorprendidos este jueves 7 de julio, cuando la popular conductora de espectáculos Magaly Medina no apareció en vivo en su programa y en su lugar, pasaron una edición pasada del espacio de entretenimiento de ATV.

“Por motivos de salud, Magaly Medina no estará hoy al aire en vivo. Mañana retomará la conducción de su programa ‘Magaly Tv La Firme’” , decía un cintillo que apareció al inicio del programa, mientras la ‘Urraca’ criticaba que la atacaran por ‘destruir’ la familia de Oscar del Portal, algo que hizo hace varios meses.

Por su parte, la conductora usó sus historias de Instagram para comunicarles a sus seguidores que no estaría al aire porque tuvo que hacerse un examen médico y le encontraron algunos ‘problemitas’, por lo que tuvieron que hacerle unas extracciones.

“Hola buenas noches, quiero contarles que hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia y en quirófano y durante el procedimiento encontró algunos problemitas y hizo algunas extracciones un poco delicadas, así que me ha pedido que me quede a recibir tratamiento durante todo este día”, dijo desde la habitación de una clínica.

Asimismo, la conductora Magaly Medina aseguró que espera que mañana por la mañana le den de alta para poder estar en su programa por la noche. “Ya mañana (viernes) les contaré con más detalles, pero por ahora descansen, buenas noches” , dijo la conductora.