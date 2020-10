CELEBRIDAD DE INTERNET. Magaly Medina habló sobre el éxito que tiene Faraón Love Shady en Internet. La conductora de Magaly TV La Firme se refirió a la popularidad del cantante de trap e indicó que lo conoció porque un sobrino de ella es fan de las canciones del arequipeño.

Magaly Medina contó que fue su sobrino de 12 años quien le habló sobre Faraón Love Shady. “Me hacen escuchar una canción cuya letra era tan explícitamente sexual, tiene 12 años mi sobrino y escuchaba esto”, afirma la conductora.

Además, Magaly Medina se quedó sorprendida porque el cantante es peruano. “No es familiar de Anuel, es arequipeño, sus videoclips tienen 15 millones de vistas en Youtube, chicos de 12 y 13 lo aman y lo adoran”, menciona.

Magaly Medina cree que su éxito reside en que su público está en pleno despertar sexual. “La letra más famosa que sus hijos escuchan de este cantante es oh me vengo, lo voy a decir porque ya no es horario de protección al menor”, agrega.