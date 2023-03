Magaly Medina se encuentra celebrando este sábado 4 de marzo el cumpleaños 93 de papito Luis Medina. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión compartió unos videos de la celebración.

En las imágenes, la periodista de espectáculos mostró la mesa que decoró con flores para que su papito disfrute de un delicioso almuerzo familiar en su onomástico.

En otro clip, vemos a Magaly Medina sonriendo y enfocando a Luis Medina, quien aparece sentado en su silla de ruedas y luciendo una camisa blanco, lentes de sol y unos pantalones negros.

“Felices 93, papito”, escribió sobre el video que tiene de fondo el tema Happy Birthday de Lenny Kravitz.

Magaly resalta su entrevista con Verónica y le envía ‘chiquita’ a la ‘Señito’

Le da con palo. Magaly Medina fue entrevistada por Verónica Linares en la comodidad de su hogar e indicó que se sintió bien durante la conversación que se emitió en el canal de YouTube, ‘La Linares’.

“Así soy yo, suelto la lengua cuando me siento cómoda, y la verdad me sentí muy bien. Toqué varios temas, aclaré otros, como por ejemplo el tema de mi hijo, que todos piensan que llevo una pésima relación con él, cuando no es así”, comenzó diciendo.

La ‘Urraca’ también felicitó a Verónica por las vistas que realiza y resaltó que su entrevista logró más visualizaciones que el video en donde la periodista de América TV entrevistó a Gisela Valcárcel.

“La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses”, expresó la ‘Urraca’ entre las risas de su equipo de producción

