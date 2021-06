Jefferson Farfán decidió dejar atrás los dimes y diretes con Melissa Klug y ahora lleva la fiesta en paz con la madre de sus dos hijos varones por el bien de ellos. Esta nueva ‘amistad’ fue celebrada por Magaly Medina, quien no dudó en celebrar la nueva relación que ambos, como padre, ahora disfrutan y están más unidos por el bienestar de sus dos pequeños. Fue la popular ‘Blanca de Chucuito’ la que dijo en el programa de la ‘Urraca’ que está más que feliz porque ahora el futbolista de Alianza Lima está más que pendiente de sus dos retoños.

Magaly Medina se dio unos minutos y celebró que por fin la expareja haya llegado a un acuerdo tras años de peleas y denuncias en juzgados.

“Nos alegra sobremanera ver a esos niños que por fin puedan tener a sus padres llevándose bien. No hay nada como la estabilidad de esos chicos y que están en edad de crecimiento y que ahora puedan compartir juntos como amigos”, dijo Magaly, quien en varias oportunidades recomendó a Jefferson Farfán y a Melissa Klug dejar los problemas de lado por que sus hijos eran los más afectados..

“Si bien es cierto ya no existe el amor que se tuvieron en alguna época, pero son padres de esas dos criaturas a los que tiene que criar, como ella dice por el resto de sus días y que los unirá así y no hay nada mejor que hacerlo en armonía y que los padres separados puedan ver por sus hijos, me alegra eso por ti Melissa y por tus hijos”, agregó.

Melissa Klug y Jefferson Farfán se reconciliaron por sus hijos.

MELISSA KLUG FELIZ

Después de varios años de alejamiento, Melissa Klug confirma que “está super feliz” porque ha retomado la comunicación con el futbolista Jefferson Farfán en favor del bienestar de sus hijos.

En declaraciones al programa Magaly TV la firme, la empresaria admitió que la convivencia entre el jugador y sus hijos ha mejorado debido a que él ahora reside en nuestro país tras retomar su carrera futbolística en Alianza Lima.

“Ahora está más pendiente de sus hijos, obviamente ya vive aquí en el Perú y se lleva a sus hijos a tomar desayuno, a dormir con ellos, y eso es algo que a mí me encanta y me tiene feliz”, admitió a las cámaras de Magaly Medina.