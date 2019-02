Magaly Medina sobre la 'fiesta del terror' en Asia: "Los responsables deben responder ante la ley"

La conductora Magaly Medina espera que se haga justicia con la Miss Trujillo, Claudia Meza Rosas, después que denunció a Jorge Faruk Guillén por intentó de violación en la fiesta de Asia a la que fue invitada por Nicola Porcella.



“Es fuerte porque lo que ha pasado (con Claudia) hay que mirarlo con ojos de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, porque eso le está pasando a muchas chicas que no denunciaron. Hay muchas fiestas, no necesariamente de famosos, donde están siendo drogadas y dopadas para luego ser violadas”, sostuvo Magaly Medina al amadrinar un matrimonio masivo en Ventanilla.



Parece que la situación de Nicola Porcella se complica, porque Claudia relató que él servía los tragos y le hizo tomar...

Está complicado, porque él lo ha negado públicamente, pero el testimonio de la chica es lo más sórdido que he escuchado en pantalla. Hay cosas que ella no ha dicho aún y tampoco las puedo decir hasta que las cuente a una autoridad, fiscal o juez.



¿Algo peor de lo que ya dijo?

Sí. Ella ha sido valiente al señalar a Nicola, le ha costado mucho, pero el hecho que diga que él (Nicola) tenía la jarra, que aparentemente o supuestamente tenía esa droga... y que él obligaba a tomar a cada chica, es una acusación muy grave y se tiene que investigar. Los responsables deben responder ante la ley. Los fiscales que estén a cargo de la investigación tendrán que ser muy minuciosos y delicados, porque no hay que tomar las cosas con ligereza.



¿Consideras que te quisieron atemorizar con la carta notarial que te envió Nicola?

Bien difícil, porque no había cometido nada de lo que se me atribuyó. Ya se le respondió, a través de los abogados del canal, y hubiera quedado muy mal si me demandaba, porque cuando vas a un juez te piden los videos y no hay ninguno donde haya dicho algo de lo que me adjudicó.