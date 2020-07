Magaly Medina: Fiscalía le abre investigación por posible propagación del coronavirus

¡SE LE VIENE LA NOCHE! La Fiscalía le abrió una investigación preliminar a Magaly Medina por los presuntos delitos contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación de enfermedades peligrosas, tras haber contraído el coronavirus y seguir laborando en la conducción de su programa en ATV.

Esta medida se toma tras la denuncia que formalizó el periodista César Alfredo Vignolo contra la conductora de TV. El Ministerio Público determinó que este proceso de investigación durará 60 días.

“El fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera fiscalía Provincial Penal Corporativa, dispuso la apertura de investigación preliminar contra Magaly Jesús Medina Vela y los sujetos en proceso de identificación por la presunta comisión del delito contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación - propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del programa televisivo Magaly TV la firme”, se lee en el documento.

Magaly Medina , luego de solucionar los problemas técnicos y logísticos que le impidieron salir al aire el lunes, reapareció anoche con las ‘pilas cargadas’ y mejor semblante gracias al tratamiento que está llevando con ozono para combatir el coronavirus .

En el programa ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón criticó tu proceder por exponer a tu equipo al contagio...

Que aproveche que no estoy al aire para que suba un poquito su rating y no estén dando pena. No hay un solo día que me hayan ganado desde que empezó el 2020 y eso los debe tener bien ‘arañados’.

Por otro lado, vía Twitter, Magaly recalcó que tiene todo el apoyo de su canal. “Qué fácil es ser crítico desde el balcón para quienes nunca se han ensuciado los zapatos, tengo todo el apoyo de mi canal para salir al aire”, tuiteó.

Magaly Medina informa que tiene COVID-19 (TROME)