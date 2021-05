Magaly Medina criticó a Flavia Laos por mostrarse al natural, sin una gota de maquillaje. La influencer se defendió de las críticas y los ataques de sus seguidores. Sin embargo, la conductora de televisión arremetió contra la modelo.

“Me he pegado un asombro porque una chiquita tan joven como puede tener la cara llena de granos, la cara tan maltratada y seca. Lo mostraba como si fuera trofeos de guerra, como muestran las arrugas cuando eres mayor de edad”, inició la ‘urraca’.

Para Magaly Medina, Flavia Laos debe sufrir de esto porque “no toma agua ni te quitas el maquillaje, ni te limpias bien la cara”, entre otras cosas.

“Como nunca se les nota ese defecto porque están sumamente producidas, sumamente con todos los filtros. Sin embargo, su rostro no es perfecto. Por eso, cuando la gente la ve en vivo se pregunta qué pasó con su cara. Ella lo mostraba como si fuera motivo de orgullo. Por supuesto la gente la criticó porque si haces eso mientras te muestras libre de defectos en todos los videos y fotos y, de repente, te da un ataque de sinceridad para mostrar tus granos, mejor sigue con tus filtros y que la gente sepa que nos mientes a cada rato”, dijo.

Finalmente, Magaly Medina arremetió contra Flavios Laos al indicar que seguro “pensaba que su ataque de sinceridad nos iba a emocionar. No nos emociona. Nos decepciona y la gente se pregunta si siempre hace lo mismo y piensan que todos hacemos lo mismo”.

FLAVIA LAOS SE DEFIENDE DE CRÍTICAS

A través de su cuenta de Instagram, Flavia Laos compartió un video en el que se muestra al natural, sin una gota de maquillaje. La influencer no esperó que varios usuarios la criticaran y atacaran, por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse al respecto.

Flavia Laos muestra sus ‘dos lados’ en un video donde su rostro luce sin maquillaje alguno y luego posa como la bomba sexy que acostumbra ser en las fotos que comparte en sus redes sociales.

Sin embargo, varios usuarios la empezaron a atacar al extremo de catalogarla como ‘fea’. Sobre esto, Flavia Laos indicó que resta importancia a las críticas y no le interesa lo que puedan pensar de ella.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían “que fea eres, no vales nada sin maquillaje. Para mí una persona no vale por como se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, dijo Flavia Laos.

La rubia dijo que le preocupan lo que pueda pasar con otras mujeres que también son víctimas de este tipo de ataques. mencionó finalmente que siempre se mostrará al natural sin importarle que la cuestionen.

