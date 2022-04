Magaly Medina no se quedó callada y dio su polémica opinión acerca del aparente encuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster en el Baby shower de la hermana de Patricio Parodi, el pasado sábado.

“Aunque te inviten Flavia, l os protocolos dicen que uno ya no debería de ir cuando existe una nueva enamorada en la familia ”, dijo Magaly Medina, quien dijo , además, que debió enviar su regalo con una tarjeta y no asistir.

HICIERON EL RIDÍCULO, DICE MAGALY

En otro momento, Magaly Medina indicó que Flavia Laos y Luciana Fuster tuvieron una actitud inmadura en el evento de la hermana de Patricio Parodi. Recordemos que Fuster publicó videos y fotos en casa del Pato como si estuviera ‘marcando territorio’.

“Las hermanas te pueden querer mucho pero ya sabías que, a la fiesta, el Pato iba a llevar su nueva enamorada”, agregó Magaly Medina criticando duramente a la rubia.

“Tú no fuste la preferida de él, te dejó, te cambió por otra. Qué importa qué las hermanas te amen, si el Pato ya no te quiere a ti. Qué papel el de ella, como la ex, llegar como si fuera la protagonista” , sentenció la pelirroja conductora.

Magaly Medina dice que Flavia hizo ‘papelón’ al ir a Baby shower (Video: ATV)

