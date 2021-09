QUÉ FUERTE. Magaly Medina informó en su programa EN VIVO que el novio de ‘La Flor de Huaraz’, Junior Marcano, un joven venezolano menor que ella por 32 años, tiene denuncia por supuestamente pertenecer a una banda criminal que se dedicaba a la extorsión. Al escuchar esto, Marcano Martínez se retiró abruptamente del set.

La cantante folklórica y su pareja llegaron al set de la ‘urraca’ para ser entrevistados, sin embargo, no sospecharon que la conductora tenía una fuerte denuncia por soltar.

“¿Tienes problemas con la justicia?”, le preguntó Magaly, sin embargo el Marcano respondió “Bueno, aquí en el Perú gracias a Dios no, tú sabes que si un venezolano ha tenido problemas con la justicia no le dan su documento”

¡Se fue del set! Magaly ‘desenmascara’ EN VIVO a novio de la Flor de Huaraz por denuncia por extorsión

Sin embargo, la ‘urraca’ leyó el documento que tenía en las manos, mientras la Flor de Huaraz se mostraba totalmente sorprendida. “Yo tengo una denuncia acá de enero del 2018 donde la Policía da cuenta de la detención en flagrancia de una banda criminal denominada ‘Los paisas de la extorsión’ integrada por Eduard Nomberto Cabrejo y el ciudadano venezolano Junior Jesús Marcano Martínez”, dijo.

La conductora de Magaly TV La Firme dio cuenta que la pareja de la cantante de folklore fue detenido por poseer PBC y Cannabis sativa y marihuana con presuntos fines de microcomercialización.

“Ustedes estaban intentando extorsionar a una persona por 2 mil 800 soles, amenazando con publicar y entregar unos audios y videos referentes a la presunta prostitución clandestina de esa persona”, arremetió la ‘urraca’.

JUNIOR MARCANO SE FUE DEL SET DE MAGALY

Al escuchar la denuncia, la Flor de Huaraz argumentó que recién se había enterado, mientras que su novio venezolano Junior Marcano intentó darle explicaciones

“No sé por qué no trajiste toda la historia completa para que tu público lo vea. Aquí todos somos importantes, a mí no me faltes el respeto de esa manera señora Magaly... Sí, me voy a ir, no sé si tú te vas a ir, te espero acá”, salió el muchacho del set.