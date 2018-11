Magaly Medina sobre frustrada entrevista a Jefferson Farfán: "Dijo que no sabía que era yo" | VIDEO | FOTOS

Magaly Medina fue consultada por la frustrada entrevista a Jefferson Farfán cuando trabajaba en Latina en el programa 'Beto a Saber' de Beto Ortiz.

El conductor preguntó a Magaly Medina cuál era el secreto para viajar tanto para sus "entrevistas intercontinentales" y le tocó el tema de Jefferson Farfán, si la 'Foquita' le "había tendido una trampa".

"No sé a quién creerle. Él nos dijo, a través de una persona, que no sabía que iba a ser yo. Aceptó la entrevista con un periodista de Latina, pero no le dijeron que era yo (...) No sé si me engañaron", contó Magaly Medina.

Magaly Medina tomó este hecho con mucho humor: "Lo bueno que conocí Moscú", dijo la 'Urraca'.

Antes que comenzara el Mundial Rusia 2018, Magaly Medina y su equipo de producción de ‘La purita verdad’ de Latina viajó a Rusia para entrevistar a Jefferson Farfán, sin embargo, la 'Foquita' le habría pedido que se retire de su casa.

Magaly Medina dijo por qué Jefferson Farfán no le dio la entrevista cuando trabajaba en Latina. (Video: Beto a Saber)

Luego de lo sucedido con Magaly Medina, Jefferson Farfán aclaró que él no sabía que la 'Urraca' lo entrevistaría y pensó que sería alguien con conocimientos de fútbol por ser Latina, el canal que transmitirá el Mundial Rusia 2018.



La 'Foquita' fue bastante sincero sobre la opinión que tiene sobre Magaly Medina y confesó que nunca aceptaría darle una entrevista a alguien que le hizo daño a su hermano, Paolo Guerrero.



Jefferson Farfán incluso dijo que no entendía para qué quería entrevistarlo para su programa si ella siempre había tenido críticas contra los futbolistas.