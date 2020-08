Magaly Medina se pronunció en su programa tras las reacciones que generó su donativo a un asentamiento humano de Villa María del Triunfo, muy golpeado por la pandemia. La Urraca afiló sus dardos y se mandó con todo contra Janet Barboza, una de sus más constantes críticas.

Días atrás, la ‘Rulitos’ arremetió contra la conductora de televisión por hacer pública la donación de 12 toneladas de comida. La comparó con un ‘político corrupto’ y aseguró que lo hacía para limpiar su imagen.

“Todo lo que yo hago siempre trae cola, siempre trae consecuencias. Gente a favor y gente en contra. La gente en contra, algunos que no tienen ningún tipo de argumento, otros que salen a hablar porque son como las garrapatas”, dijo Magaly Medina en una clara alusión a la también empresaria

Magaly Medina llama ‘garrapata’ a Janet Barboza por críticas a su donación | Magaly Tv La Firme

“Esas garrapatas que se suben al cuerpo de una persona o de un perro porque tienen que sacarle la sangre porque si no no sobreviven de otra manera. Esas garrapatas siempre se me han pegado por todos lados, siempre, las tengo pegadas, nada de lo que yo haga va estar bueno”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Por otro lado, Urraca aseguró que siempre ha ayudado a los más necesitados de manera privada, pero que las circunstancias por el coronavirus la hicieron animarse a hacerlo público, para que otros se sumen a su iniciativa.

Magaly Medina llevó 12 toneladas de donación a vecinos de VMT - Trome

“Es necesario que personas como yo, que también soy una persona de a pie, que sé de las necesidades, que sé lo que es no tener alimento en tu mesa... a mí me desgarra ver todos los días a madres de familia pidiendo por un poco de comida, a niños que no tienen qué llevarse a la boca”, dijo Magaly Medina, quien indicó que esta vez prefirió no llamar a auspiciadores para ayudar.

“Quise ser la primera pero que otros sigan lo mismo, meternos la mano al bolsillo, no al de nuestro canal, no al de nuestros auspiciadores”, concluyó la Urraca, quien también agradeció a María Pía Copello por donar 2 toneladas de alimento.

