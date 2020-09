UNA ESTRELLA EN ASCENSO. Magaly Medina entrevistó a Giancarlo Scarpati, un joven miraflorino que hizo un escándalo cuando lo detuvieron cuando celebraba una fiesta en el distrito de Miraflores. El sujeto pidió disculpas y hasta le dio tips de bellaza a la conductora.

Magaly Medina indicó que más que sus gritos le llamaron la atención las pestañas y los labios de Giancarlo Scarpati. “¿Son naturales? Lo que pasa es que yo no tengo pestañas, no tengo nada, también tus labios, me vas a recomendar”, indicó.

Giancarlo Scarpati precisó que ninguno de los arreglitos que luce son naturales. “Gracias, son extensiones de pestañas (...) son extensiones, hoy en día creo que nada es natural, muy pocas cosas son natuarales. 100% sincero”, menciona.

Además, el joven precisó que todas las denuncias que tiene sobre hurto y maltrato a su hermana ya son temas superados. Giancarlo Scarpati también agregó que sabe que se portó mal con las autoridades, sin embargo, insiste en que se vulneraron sus derechos porque salió de la fiesta sin mascarilla.

Magaly Medina entrevista a Giancarlo Scarpati