SE PRONUNCIA. Tras el video que publicó Giancarlo Scarpati en su cuenta de Instagram donde acusa a Magaly Medina y a la producción de su programa de utilizarlo, la conductora se pronunció e indicó que no iba a permitir que un maltratador de mujeres tenga pantalla.

Magaly Medina reconoció que fue la producción de su programa quien hizo conocido al influencer, quien protagonizó varios reportajes de Magaly TV La Firme. “Esta bien que él haya sido un personaje mimado por nosotros, lo consideramos carismático, gracioso, sobre todo que era divertido para nuestro gran público porque nosotros también somos un especie de payaso, venimos a divertir. Yo vengo haciendo el ridículo en televisión hace 24 años”, menciona.

La conductora afirma que la relación con Giancarlo Scarpati llegó a su fin después de ver una grabación donde el influencer maltrata psicológicamente a su hermana, a quien califica de prost(...) “Se pasea por todas sus redes sociales y nos ataca, su mensaje sigue siendo muy agresivo con respecto a nosotros. Creo que es necesario aclararle a este maltratador que es lo que hizo para que no le diéramos ni un poquito de cabida. Es cierto, yo no quería ni siquiera entrevistarlo. Hay gente que repite como monito por qué no lo dejé hablar, me quería decir una serie de mentiras y tonteras”, agrega.

“No hay nada que puedan decir para defender a Scarpati tras ese video donde agrede a su hermana delante de su hija y su madre. La llama de prost(...) para arriba, diciéndolo delante de una niña, ese maltrato horroroso que existen en muchos hogares peruanos, donde a la mujer se la trata de todo tipo de adjetivos para menoscabar su autoestima. Totalmente agresivo y tóxico, ese es el Scarpati que se nos reveló en esos videos”, señala Magaly Medina.

NO QUIERE SABER NADA DE ÉL

Magaly Medina añade que no quería entrevistarlo para que diera sus descargos porque se sentía muy indignada con el maltrato del influencer hacia su hermana. “En cuanto lo vi sentado me dio ganas de sacarlo de mi estudio, por la indignación y la ofensa que eso me causaba. No vengan a decirme Magalita te me caes, después de eso no hay nada que defienda a Scarpati. Toda la vida he sido subjetiva, no me pidan que sea imparcial, me parcializo con esa niña”, continúa.

Finalmente, Magaly Medina precisó que si Giancarlo Scarpati fue protagonista de varios de sus reportajes es porque el influencer le rogaba por aparecer en televisión. “Este tipo puede despotricar lo que quiera, pero no tiene la razón. Si acá lo metíamos en muchas notas es porque él llamaba rogándonos para que lo sacáramos, ese día nos rogó que no publicáramos ese video, pero acá le expresamos que eso no era posible. Eso lo hubiera sacado así fuera de uno de mis reporteros. Este tipo de agresión tenemos que denunciarla. Ese personaje tuvo una fecha de nacimiento y muerte televisiva”, sentenció la conductora.

DENUNCIA CONTRA SCARPATI

La hermana de Giancarlo Scarpati lo denunció por agresión física y psicológica. En un video que publicó Magaly TV La Firme se observa que el animador de eventos insulta a su hermana delante de su hija.

Magaly Medina indicó que no es la primera vez que la hermana de Giancarlo lo denuncia. “Te denunció en julio de 2017 por violencia psicológica, en 2020 los vecinos llamaron a Serenazgo. Tu mamá nos ha dicho que tu hermana tiene una condición psiquiátrica, que tú también la tienes”, continuó la conductora.

