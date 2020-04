Controversial. Magaly Medina mostró un video de Gianella Ydoña junto a otras dos personas caminando por las calles del distrito de Barrios Altos, donde reside la expareja de Josimar.

Al ver estas imágenes, Gianella Ydoña se mostró sorprendida e indicó que el video había sido grabado antes del toque de queda. “No tengo donde ver, pero no creo esas imágenes sean de ayer (...) Ayer ha sido domingo no he salido para nada. Esas fotos son de ahorita, estoy con la misma ropa, he estado aquí en la puerta de mi casa”, precisó la expareja de Josimar.

Magaly Medina indicó que era muy de noche y que parecía ser toque de queda. “Es antes del toque de queda, si salgo antes es porque la ayudo a mi mamá a repartir comida que ella vende”, indicó Gianella Ydoña.

La periodista indicó que lamentablemente no contaba con la hora exacta en la que fue grabado el video y que luego iba a revisar ese tema. “No tengo exactamente la hora, después las vamos a ver con miniciosidad, pero de ser así estarías incumpliendo el toque de queda”, dijo Magaly Medina.

Magaly increpa a Gianella Ydoña por video donde aparece con dos amigas

