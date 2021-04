EL GRAN CHONGO. Magaly Medina utilizó los primeros 20 minutos de su programa para despotricar contra Gisela Valcárcel, luego que en el programa que conduce Ethel Pozo se deslizará la posibilidad del ingreso de Alfredo Zambrano al espacio televisivo de “La Señito”.

Magaly Medina considera que Gisela desea lastimarla dando a entender que su aún esposo sería el nuevo jale de “El artista del Año”. La popular Urraca sostiene que Ethel Pozo y Janet Barboza hicieron este anuncio dirigidas por Valcárcel.

“Esa pauta se discute el día anterior, no se hace en un instante (...) hicieron una nota, demora en editarse. Eso no es una cosa que se hace en el momento, se manda a preparar. El público es muy ingenuo, pero pierden credibilidad, yo hago espectáculos no chisme barato”, señaló Medina.

Magaly continuó renegando por la estrategia de Gisela. “Dando a entender qué, como si Alfredo hubiera sido un concursante, se las sabe todas. No sabes con quien te metiste, te acabas de ganar a tu peor enemiga. Otra vez te pusiste en mi mira, no solo tú, tu hija y todas las descerebradas que la acompañan”.

Magaly amenaza a Gisela Valcárcel-TROME

JANET BARBOZA SUGIERE QUE ZAMBRANO ESTARÍA EN EL ARTISTA DEL AÑO

MOLESTA. Así se mostró Magaly Medina con la edición de este viernes de América Hoy, donde aseguraron que Alfredo Zambrano estaría en conversaciones con la producción de El Artista del Año para ser parte de la nueva temporada del reality.

“Que inescrupulosos resultaron los discípulos de Gisela Válcárcel. Vender humo con tal de obtener la atención del público”, dijo la popular Urraca en sus historias de Instagram.

Asimismo, la periodista de espectáculos dijo que su todavía esposo la autorizó para ‘desmentirlas categóricamente’. “Él señala que jamás iría al programa de la Señito y nunca se prestaría al juego vil de aquellos que buscan atacarme. Esa es la televisión blanca que practica Ethel Pozo y secuaces”, sentenció Magaly.

VENDIERON HUMO

Según se difundió en América Hoy, el notario, quien hace poco debutó en el canto junto a Daniela Darcourt con el tema y videoclip de ‘Probablemente, sería uno de los invitados del programa de Gisela Valcárcel, conocida enemiga de la Urraca.

Janet Barboza comentó el rumor y aseguró que quizá podría sorprender con su presencia la noche de este sábado. “Probablemente tendríamos al Pavaroti del Óvalo Santa Anita, porque trabaja allí. Parece que estaría a un paso de pisar la pista, porque talento tiene, ya han habido conversaciones”, dijo la popular Rulitos.