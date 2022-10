‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’, fue una miniserie producida por Michelle Alexander en 2008, la cual mostraba con sarcasmo los principios de Magaly Medina en el mundo del periodismo y su rápido ascenso profesional.

La ficción, protagonizada por Ebelin Ortiz, se transmitió a nivel nacional mientras la ‘Urraca’ estuvo en prisión por el juicio que le entabló Paolo Guerrero. Esta producción causó una gran expectativa entre el público antes de su estreno, algo que Gisela Valcárcel aprovechó.

Gisela presenta a Magnolia en ‘Bailando por un sueño: reyes de la pista’

Para la promoción de la miniserie, Ebelin Ortiz apareció caracterizada como Magnolia Merino, junto a Lucho Cáceres, en el reality que se emitió en Panamericana Televisión en 2008 y era conducido por la ‘Señito’.

“Magnolia, quiero decirte que me has causado impresión porque no sabía que tu cabello era rojo. Tenemos parecidos porque tú y yo con nuestra plata tenemos esos colores (de cabello), tú y yo nacimos el mismo año y nos has pasado cosas en el amor”, expresó Gisela.

Este momento fue tomado por los defensores de Magaly como una clara burla hacia la periodista de espectáculos. Además, Medina no podía defenderse o responder el ataque debido a que se encontraba recluida en Santa Mónica.

Gisela invitó en su programa a Magnolia Merino. VIDEO: YouTube

