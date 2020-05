LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS. Magaly Medina y Gisela Valcárcel son dos figuras televisivas que siempre han estado en constante enfrentamiento, por esta razón cuando a Magaly le dijeron que copia el look de “la Señito” no dudó en responder.

Magaly Medina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde se le ve con un abrigo negro y una mascarilla amarilla. “Tenemos que estar preparados, el Covid 19 no se acabará hoy ni mañana. Cuidémonos, por nosotros y por nuestros seres queridos. ✨ Que tengan un buen fin de semana”, escribió la conductora de Magaly TV La Firme en su cuenta de Instagram.

La publicación generó algunos comentarios malintencionados como “Que buen abrigo @giselavalcarcelperu Ah no perdón, eras Magaly… disculpa pues… por copiarte el outfit de la Señito me confundí”. Magaly Medina no suele responder los comentarios de sus seguidores en Instagram, sin embargo, esta vez fue distinto.

Magaly Medina indicó que ese es su estilo y no copia a nadie. "¿No será al revés? Uso abrigos largos desde antes de estar en la tele!”, respondió la periodista al comentario malintencionado que recibió donde comparan su look y el de Gisela Valcárcel. De este modo, la periodista dejó entrever que quien la copia es “La Señito”.

MAGALY LE BRINDA EL PÉSAME A GISELA

Como se recuerda, Gisela Valcárcel perdió a su hermana menor Marthita después de una larga enfermedad. Ante esto, Magaly Medina le dedicó unas sentidas palabras al iniciar su programa. La ‘Urraca’ inició su transmisión mencionando que la rubia era su “enemiga televisiva”, pues no la considera su amiga porque no la conoce.

“Todas las personas a las que critico (en Chollywood) no las conozco, no son amigos míos. Sin embargo, hay que darle el más sentido pésame a Gisela Valcárcel por la pérdida tan dolorosa que ha sufrido por la muerte de su hermana”, mencionó la estrella de ATV.

Magaly Medina agregó que conocía que Gisela Valcárcel era “muy unida” a su hermana, quien se encargó de cuidar a Ethel Pozo cuando estaba trabajando y que le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“No sé lo que es perder una hermana aun (...) Desde acá le enviamos un abrazo a Gisela y a su hija Ethel”, concluyó.

Magaly Medina dedicó mensaje a Gisela Valcárcel tras fallecimiento de su hermana. (ATV-TROME)

