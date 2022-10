¿CÓMO? Magaly Medina afirmó que Gisela Valcárcel tenía conocimiento de la “relación” de Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes se conocieron en el reality de baile de la ‘señito’, cuando la modelo estaba casada con el ‘Gato’ Cuba.

“¿Ustedes creen que ella siendo la jefa y señora, la que dice que está involucrada todos los días en su programa no se daba cuenta? ¿No sabía lo de Melissa (Paredes) y su ‘activador’? Ella era una mujer casada. ¿De dónde creen que me sale el dato?”, expresó la conductora.

Asimismo, remarcó que el rumor para su ampay salió del equipo de Gisela Valcárcel. “Fue de los pasillos, de sus camerinos, equipo de producción, de ahí viene. Por eso, ellos me dieron la pista. Si yo me puedo enterar, no me hagas reír. Tú que has sido la alcahuete de tantos infieles. Sale a celebrar a la infiel más grande, Melissa Paredes”.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Melissa Paredes y el Activador?

El último 1 de octubre, Gisela Valcárcel presentó en su programa a Melissa Paredes entre aplausos y le manifestó su respaldo absoluto. Además, se refirió a su relación con el Activador.

“Tu has dicho muchas veces que esto estaba terminado cuando tú empiezas la relación, luego se demostraría que sí, que tenías a Anthony como pareja, pero que tu exesposo también mantenía una relación (...) Solo deja que tu corazón hable y no hagas lo que nosotros esperamos (...) Esta es tu pista, desde hoy nuevamente, de una pista que abandonaste, dejaste hace un año y en la pista”, dijo.

