Magaly Medina señaló que solo le provoca responderle a Gisela Valcárcel y a sus otros críticos (por ‘Peluchín’) les dice que ‘esperen su turno’. Además, comenta que se está preparando para el ‘raje’ cuando su ‘comadre’ debute con ‘La gran estrella’, pues se pinta como una ‘mujer buenita’ y es ‘hipocritona’.

Magaly, ‘Peluchín’ se sumó a las críticas que recibiste por mostrar tus carteras de marca en tu reciente viaje...

Todos son libres de criticar, dar su opinión y yo soy libre de contestarle a quien me provoque y siempre me ha provocado responderle a mi ‘comadre’, la ‘Gise’, el resto que espere su turno ja, ja, ja.

Tu ‘comadre’ reaparece este sábado con un nuevo formato...

Habrá material para el raje, ¡espero! Especialmente ahora que Sergio George (productor de Yahaira Plasencia) estará en su programa.

Cuando Jazmín Pinedo te respondió en ‘+ Espectáculos’, Gisela respaldó su posición...

Bueno, es normal en ella, siempre ha sido y será una hipocritona. Vende al público una imagen de mujer ‘buenita’, pero cada vez que puede lanza sus tremendos dardos. Ella y yo somos muy diferentes, felizmente.

¿Eres directa y sin rodeos?

Soy transparente y soy tal cual, no voy por la vida interpretando un papel le guste o no a la gente.

Algunos piensan que tienes doble discurso y que no eres coherente en con lo que dices al defender a las mujeres maltratadas y criticar a las que perdonan una infidelidad....

No soy incoherente porque defienda a las mujeres maltratadas y critique a las que perdonan una infidelidad, no tengo un doble discurso. Además, no critico a la mujer que está en su casa, critico a los artistas, cuyo trabajo está supeditado al comentario y no tienen por qué ‘arañarse’, porque esto es Chollywood. Y siempre ayudaré a las mujeres maltratadas y las mujeres que perdonan una infidelidad están en su derecho, pero tienen que entender que algo malo está pasando en su cabeza y están atrapadas en una relación dañina.

BODAS DE PLATA

Por otro lado, Magaly Medina dijo que la próxima semana retomará, con su equipo de producción, las coordinaciones para celebrar sus 25 años en la televisión haciendo periodismo de espectáculos.

“De que vamos a celebrar, vamos a celebrar porque son nuestras bodas de plata en la televisión y aquí sigo firme, pese a quien le pese y divirtiendo a mi público que fielmente me ha dado su respaldo, con su sintonía, todo este tiempo”, detalló.

¿Te darás un baño de pueblo al celebrar tus bodas de plata?

Vamos a hacer algo grande. El 1 de noviembre es nuestro aniversario, pero como es feriado por ser día de ‘Todos los Santos’, haremos la celebración un poco antes. Ya tenemos un par de orquestas confirmadas, tendremos otras sorpresas que con mi equipo de producción vamos a preparar pues esta semana, que volvimos de nuestras vacaciones, estuvimos viendo el día a día, ya la próxima semana retomamos las coordinaciones.

¿Habrá algún invitado del exterior?

Habrá diversión y celebraremos a lo grande.

MÁS INFORMACIÓN: