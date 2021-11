Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse luego de las indirectas que le envió Magaly Medina esta semana, después de que la cantante visitara el set de Amor y Fuego y hablara de su pasada relación con el notario Alfredo Zambrano.

Y es que la ‘urraca’ invitó al Tomás Angulo para hablar sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi, aunque no desperdició la oportunidad y le envió varios dardos a la cumbiambera por referirse a su esposo.

“Fue una relación corta, bonita. Yo no me considero un snack ni una llanta de respuesto ni nada... para mí no fue un choque y fuga”, dijo la cumbiambera luego de los misiles que le envió la conductora de Magaly Tv La Firme.

Por si fuera poco, decidió darle ‘su vuelto’ y dio a entender que Alfredo Zambrano hablaba mal de ella. “No iba funcionar (su relación) por nada del mundo porque desde ya, que un hombre hable mal de una mujer, para mí no vale la pena”, dijo Giuliana Rengifo.

En ese momento, al ser consultada por la reportera de Amor y Fuego, la cantante lo negó, dando a entender que se trataba de la urraca. “No, de mí no”, acotó.

LOS MISILES DE MAGALY CONTRA GIULIANA

Giuliana Rengifo se presentó hace unos días en “Amor y Fuego” y contó detalles de su pasado amoroso con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Tras las polémicas declaraciones de la cantante de cumbia, la conductora de “Magaly TV: La Firme” tuvo en su set al terapéutico Tomás Angulo y hablaron del caso de las mujeres que no son oficializadas por sus “salientes” y se encuentran en la zona de la “clandestinidad”.

“Esto es para todas aquellas mujeres que quieren armar relaciones en su cabeza y novelas de amor en su cabeza. Por ejemplo, si estás con un hombre un mes, para el hombre no es una relación ‘mamita’. Eso es una salida, una aventura, un ‘piqueo’, un ‘choque y fuga’ y nada más, pero si tú como mujer estás creyendo que porque saliste un mes estabas en una relación, hazte ver”, fue el duro comentario de Angulo en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Cuando un hombre te ‘chapa’ y eres joven es porque solo te está ‘chapando’ y nada más. A partir de ese beso, las mujeres pueden armar su historia de amor”, agregó el terapéutico.

En medios de estos duros comentarios, la conductora Magaly Medina intervino con una clara indirecta a Giuliana Rengifo: “A veces las mujeres armamos relaciones donde no hay... pero para el hombre no significó nada y la mujer ya está preparando el anillo”.

“Es que hay mujeres ilusas, pero debe ser gente que tampoco se quiere así misma y no tiene dignidad”, agregó Magaly.

Finalmente, Medina indicó que “los hombres suelen ser crueles y por eso muchas chicas terminan odiándolos”.

