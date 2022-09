Magaly Medina salió al frente luego que Giuliana Rengifo se presentó en el programa ‘Amor y fuego’ y le dijo que está ‘ardida’ porque no supera que haya estado con Alfredo Zambrano. La Urraca, precisó que la cumbiambera está obsesionada’ con su esposo y que tiene pruebas del ‘ampay’ que le hizo con notario pucallpino, la misma que inició en julio con la esposa de Paul Pineda.

Magaly, Giuliana Rengifo se presentó en ‘Amor y fuego’, en el programa también habló el notario con el que la ampayaron y presentaron un audio de la esposa, donde dejó entrever que tu producción trató de convencerla para dejar ‘mal parada’ a la cantante.

Lo que te puedo decir es que pruebas tengo, esto no viene de ahora, esta es una investigación que la empezamos en el mes de julio y la hago junto con la esposa del notario.

En el audio que se difundió en el programa de ‘Peluchín’, la señora comentó que tu producción le ofreció mil dólares para que les dé una entrevista y que hasta los demandaría por insistir en entrevistarla.

Yo no tengo plata ni para mi fiesta por mis bodas de plata.

Giuliana también dijo que la odias porque no superas que tuvo una relación con tu esposo, que estás ardida y hace poco también señaló que el señor Zambrano la llamó cuando estaba contigo.

Barbaridades de todo tipo que tengo que escuchar de la gente que no sabe cómo dañarme. Es uno de los riesgos de ser quién soy. Al punto de tener que mirar cómo una bataclana quiere echar sombras de duda sobre la integridad de mi matrimonio y esas son las bataclanas que después se rasgan las vestiduras llamándose ‘señoras’.

El ampay se viralizó en las redes sociales hasta memes han hecho

Bueno, los ‘ampays’ son así.

Sí, pero algunos ‘memes’ dicen que esperaban sea otro notario, en alusión a tu esposo y Giuliana subió a sus redes sociales un video donde sus amigas le cantan el happy birthday como si fueran tenores

Yo no he mentido, parece que la cumbiambera, más bien, tiene una obsesión con mi esposo de otra forma no se entiende por qué lleva hablando de él hace meses . Y cada vez le añade a su historia nuevas mentiras.

GIULIANA: MAGALY ESTÁ ‘ARDIDA’

La cumbiambera se presentó EN VIVO en el programa de ‘Amor y Fuego’, donde llevó pruebas para dejar en claro que Paul Pineda, el notario pucallpino con quien se le vincula, está totalmente separado de su esposa.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón... “Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario ”, dijo.