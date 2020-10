Magaly Medina investigó a qué se dedicaba Giulliana Barrios pero no encontró aún trabajo fijo. La Urraca cuestionó ala modelo tras su ampay en la que se le ve saliendo de la casa de Jefferson Farfán.

En un nuevo informe, Magaly Medina reveló que Giulliana Barrios se daba una vida de lujos e incluso ha viajado por el mundo y conoce países como Rusia, Estados nidos y México.

“¿A que se decía? No sabemos Buscamos información sobre a que se dedica pero no encontramos. Dijo que era anfitriona, pero ahorita no hay anfitrionaje ¿Es influencer? no lo es. ¿Modelo de algún diseñador? nada. Creo que no tiene las medias es un poquito exuberante para ser modelo de pasarela”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina sobre Giulliana Barrios - TROME (Video: ATV)

AMPAY EN CASA DE LA FOQUITA

La modelo Giulliana Barrios fue captada saliendo alrededor del mediodía de la casa de Jefferson Farfán luego de haber pasado la noche allí, festejando el cumpleaños de ‘La Foquita’.

Según el informe de Magaly Medina, la modelo llegó a su departamento con vestido de noche, luego de que un taxi la trasladara desde la casa de ‘La Foquita’, en La Molina.

Jefferson Farfán: Giulliana Barrios pasó la noche en casa de ‘La Foquita’ TROME (Video: ATV)